Free Fire Redeem Code 4 June: फ्री में मिलेगा Leap of Faith surfboard, जानिए तरीका

Garena Free Fire में प्लेयर्स को कॉस्मेटिक्स की वाइड रेंज मिलती है, जिन्हें प्लेयर्स डायमंड के बादले खरीद सकते हैं। कॉस्मेटिक्स स्टोर्स और इवेंट में उपलब्ध होते हैं। इन्हें फ्री में हासिल करने का सबसे आसान और सही तरीका रिडीम कोड्स है। रिडीम कोड का इस्तेमाल करके प्लेयर्स Garena Free Fire गेम में अलग-अलग आइटम फ्री में पा सकते हैं। इस कोड के साथ सिर्फ एक दिक्कत है कि यह जल्द ही एक्सपायर हो जाता है, इसलिए यूजर्स को इन कोड्स को जल्द से जल्द इस्तेमाल करना चाहिए। SG सर्वर के लिए फ्री फायर का लेटेस्ट रिडीम कोड आ गया है।

Redeem code: 468DA6XFCPDW

रिवॉर्ड: Leap of Faith surfboard

ध्यान दें कि Free Fire redeem code रिजन स्पेसिफिक होता है। यानी रिडीम कोड जिस क्षेत्र के लिए जारी किया जाएगा, उस क्षेत्र के यूजर्स ही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ऊपर दिया हुआ रिडीम कोड इस्तेमाल करके लीप ऑफ फेथ सर्फबोर्ड पाने की कोशिश करेंगे, तो एरर शो कर सकता है। ऊपर दिया गया कोड SG रिजन यानी सिंगापुर सर्वस के लिए है। अगर दूसरे क्षेत्र का कोई यूजर इस कोड को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, तो उसे ‘Failed to redeem. This code cannot be used in your region.’ मैसेज नजर आएगा।

कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं Free Fire redeem code?

रिडीम कोड इस्तेमाल करके प्लेयर्स अपना रिवॉर्ड क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इस कोड को रिडीम करने के लिए यूजर्स को कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे।

प्लेयर्स इस कोड को सिर्फ Free Fire Redeem Code की वेबसाइट के जरिए ही क्लेम कर सकते हैं। इसे क्लेम करने के लिए यूजर्स को सबसे पहले https://reward.ff.garena.com/en वेबसाइट पर जाना होगा।

यहां आने के बाद यूजर्स को अपने लिंक्ड अकाउंट से साइन-इन करना होगा। बता दें कि गेस्ट यूजर्स रिवॉर्ड क्लेम नहीं कर सकते हैं। यूजर्स को अपने अकाउंट को Facebook, Google, Apple ID, VK, Huawei ID, Twitter में से किसी एक प्लेटफॉर्म की आईडी से लिंक करना होगा।

अगले स्टेप में यूजर्स को टेक्स्ट फिल्ड में अपना कोड डालना होगा, जिसके बाद कंफर्म बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको एक पॉप-अप नजर आएगा, जिसका मतलब है कि आपने रिडीम कोड यूज कर लिया है।

अगल 24 घंटों में यूजर के अकाउंट में रिडीम कोड से जुड़ा रिवॉर्ड क्रेडिट हो जाएगा। यदि आपको एरर का मैसेज नजर आए, तो समझ लीजिएगा कि आपका कोड इनवैलिड है। यानी यह कोड या तो पहले ही इस्तेमाल हो चुका है या फिर एक्सपायर हो चुका है।