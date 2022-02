Garena Free Fire Redeem Codes for Today (1 February): फ्री फायर बैटल रॉयल गेम प्लेयर्स के बीच काफी लोकप्रिय है। यह गूगल प्ले स्टोर और iOS स्टोर पर सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाले गेम में से एक है। इस गेम की लोकप्रियता की वजह यह भी है कि इसे बजट स्मार्टफोन पर भी खेला जा सकता है। साथ ही, गेम डेवलपर इस गेम के लिए समय-समय पर कॉस्मैटिक आइटम्स जारी करते हैं। प्लेयर इन आइटम्स को इन-गेम इवेंट या फिर रिडीम कोड के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। Also Read - Garena Free Fire के Clash Squad Season 12 में जीतने हैं ज्यादा मैच? जानें 5 धमाकेदार टिप्स

फ्री फायर के लिए 29 जनवरी से लेकर 2 फरवरी के बीच टॉप-अप इवेंट (Top Up Events) का आयोजन किया जा रहा है। प्लेयर्स इस इवेंट में भाग लेने के लिए 100, 300 या 500 डायमंड के साथ अपने फ्री फायर वॉलेट को टॉप-अप करा सकते हैं। वॉलेट टॉप-अप कराने के लिए प्लेयर को रियल मनी खर्च करने पड़ेंगे। 100 डायमंड टॉप-अप कराने पर Ferocious Face Paint फ्री में रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। वहीं, 300 डायमंड टॉप-अप कराने पर SVD- Frozen Platinum स्किन मिलेगा। जबकि 500 डायमंड टॉप-अप कराने पर Kungufu Tigers रिवॉर्ड फ्री में मिलेगा। Also Read - Garena Free Fire में आ गया Season 45 Elite Pass, फ्री मिल रहे कई रिवॉर्ड और बंडल

Survivors, the Kungfu Tigers Top-Up is here! 🔊 Also Read - Garena Free Fire में चाहिए लेजेंडरी गन स्किन? आज करना होगा यह काम

Top up 100, 300 and 500 diamonds to get exclusive merch absolutely free! 🎁

Get the item before the top-up event ends on 2 February 2022. ⏳#FreeFire #FreeFireIndia #IndiaKaBattleRoyale #Booyah pic.twitter.com/nsHL8N8tHn

— Free Fire India Official (@IndiaFreeFire) January 28, 2022