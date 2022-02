Garena Free Fire Redeem Code for Today (2 February): आज फ्री में मिलेंगे 80000 Diamond समेत कई रिवॉर्ड, जानें कैसे रिडीम करें कोड

Garena Free Fire Redeem Codes for Today (2 February): फ्री फायर बैटल रॉयल गेम Google Play Store और iOS स्टोर पर सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाले गेम में से एक है। हाल ही में आई App Annie की रिपोर्ट के मुताबिक, इस गेम ने 2021 में PUBG Mobile को कड़ी चुनौती दी है। Free Fire की लोकप्रियता की बड़ी वजह यह है कि इसमें कई कॉस्मैटिक आइटम मिलते हैं। साथ ही, गेम डेवलपर प्लेयर्स को गेम में बनाए रखने के लिए समय-समय पर इवेंट जारी करते हैं। Also Read - Free Fire के लिए खास है फरवरी, All Squad Beatz इवेंट की डेट रिवील

Garena Free Fire Redeem Codes for Today (2 February)

गरिना ने भारतीय सर्वर के लिए नया रिडीम कोड जारी नहीं किया है। हालांकि, डेवलपर द्वारा कई और रिडीम कोड जारी किए गए हैं। ये रिडीम कोड सीमित समय के लिए वैलिड होते हैं और प्लेयर्स इसे First Come First Serve के आधार पर इस्तेमाल करके रिवॉर्ड जीत सकते हैं। Also Read - Garena Free Fire Redeem Codes for Today (1 February): फ्री फायर में आज धांसू रिवॉर्ड जीतने का मौका, जानें कैसे करें क्लेम

DDFRTY2021POUYT- Free Pet

FFGYBGFDAPQO- Free Fire Diamonds

FFGTYUO21POKH- Justice Fighter and Vandals Rebellion Weapons Loot Crate

BBHUQWPO2021UY- Diamond Royale Voucher

MJTFAER8UOP21- 80,000 diamond codes

SDAWR88YO21UB- free dj alok character

NHKJU88TREQW- Titian mark gun skins

MHOP8YTRZACD- Paloma Character

BHPOU82021NHDF- Elite Pass and Free Top Up

ADERT8BHKPOU- Outfit

गेम डेवलपर द्वारा जनवरी में भारतीय सर्वर के लिए 9 रिडीम कोड जारी किए गए हैं, जिनके जरिए प्लेयर्स कई रिवॉर्ड प्राप्त कर सकते हैं। फ्री फायर प्लेयर्स को निराश होने की जरूरत नहीं है। प्लेयर गेम के लिए फिलहाल चल रहे इवेंट में भाग लेकर रिवॉर्ड को जीत सकते हैं। Also Read - Garena Free Fire के Clash Squad Season 12 में जीतने हैं ज्यादा मैच? जानें 5 धमाकेदार टिप्स

भारतीय सर्वर के लिए एक्टिव रिडीम कोड (2022)

Redeem Code: FF10HXQBBH2J

Reward: M1014 – Demolitionist

Redeem Code: FF101TSNJX6E

Reward: Malice Joker (Surfboard) और Imperial Rome Weapon Loot Crate

Redeem Code: FF11DAKX4WHV

Reward: 1x M60 – Gold Coated Weapon Loot Crate और Heartthrob (Head)

Redeem Code: FFAC2YXE6RF2

Reward: 2x Diamond Royale Vouchers, 2x Weapon Royale Vouchers, Brave Crystal और Rare Crystal

Redeem Code: FFPLOJEUFHSI

Reward: 1x Triple Captain power up

Redeem Code: FFPLWIEDUSNH

Reward: 10x Bonus Points

Redeem Code: FFPLWERNSHLT

Reward: 1x Triple Captain power-up

Redeem Code: FFPLWHSYDQQM

Reward: 1x Triple Captain (Power-up)

इस तरह करें रिडीम

– सबसे पहले Free Fire Redeem Code वेबसाइट (http://reward.ff.garena.com/) पर जाएं।

– इसके बाद अपने Free Fire अकाउंट में लॉग-इन करें।

– अकाउंट में लॉग-इन करते ही ये आपको कोड को रिडीम करने का विकल्प देगा।

– भारतीय यूजर्स के लिए यह ऑटोमैटिक भारतीय रीजन सेट कर देगा।

– रिडीम कोड डालने के साथ ही आपको सक्सेस का मैसेज आएगा

(हालांकि, इस बात का ध्यान रहे कि ये कोड केवल कुछ देर के लिए ही वैलिड होते हैं। साथ ही, ये रीजन स्पेसिफिक होते हैं। यही नहीं एक रिडीम कोड को इस्तेमाल करने की एक लिमिट सेट होती है। पहले रिडीम करने वाले प्लेयर के लिए यह काम करेगा। जो प्लेयर लिमिट क्रॉस होने के बाद कोड को रिडीम करेगा उसको Failed to redeem का मैसेज मिलेगा। BGR India इसकी गारंटी नहीं लेता है कि ये रिडीम कोड काम करेंगे, क्योंकि ये सीमित समय के लिए ही वैलिड होते हैं।)