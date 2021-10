Free Fire Redeem Codes for Today (23 October): फ्री फायर बैटल रॉयल गेम Android यूजर्स के लिए सबसे लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम्स में से एक है। पिछले कुछ सालों में Google Play Store पर यह सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला गेम रहा है। इस गेम की खास बात है कि डेवलपर (Garena) प्लेयर्स के लिए समय-समय पर गेम में कई तरह के कॉस्मैटिक आइटम्स जोड़ते हैं। गेमर्स इन आइटम का इस्तेमाल करके गेम में देर तक सर्वाइव कर सकते हैं। इस गेम के कॉस्मैटिक आइटम स्पेशल एबिलिटी के साथ आते हैं। Also Read - Free Fire Diwali Level Up Shop में मिलने वाले ये हैं 5 सबसे बेहतर आइटम

फ्री फायर प्लेयर्स इन कॉस्मैटिक आइटम को या तो डायमंड (इन-गेम करेंसी) खर्च करके खरीद सकते हैं या फिर किसी इन-गेम इवेंट में भाग लेकर इसे जीत सकते हैं। इसके अलावा गेमर्स इसे रिडीम कोड के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। डेवलपर समय-समय पर रीजन स्पेसिफिक रिडीम कोड्स जारी करते हैं, जिसका इस्तेमाल करके फ्री में ये आइटम प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, ये 12 डिजिट के कोड रीजन स्पेसिपफिक होते हैं और सीमित समय के लिए है वैलिड होते हैं। आइए, जानते हैं आज के रिडीम कोड्स के बारे में Also Read - Free Fire में आज फ्री में मिलेंगे Katana skin समेत कई धांसू रिवॉर्ड

Free Fire Redeem Codes for Today (23 October):

SXE4 RLO6 YHBG – Phantom Bear Bundle

SDER T45B GVCD – Cupid Scar Skin (7d)

ERT5 6Y09 JHBV – EGG Hunter Loot Box

AWER TIOB VCSD – Free Diamonds Voucher

SERT 509U JNHB – Head Hunting Parachute

SWER 6YYH BGVC – Sneaky Clown Weapon Loot Crate

XSEU RMKH BVCX – Get Vandal Revolt Weapon Loot Crate

SDER TKOY UJNB – Shirou Free Fire Character

YXY3 EGTL HHJX – Animal Weapon Loot Crate Also Read - Free Fire Redeem Codes today: फ्री फायर के इन सभी रिडीम कोड से मिलेंगे ढेरों रिवॉर्ड, यहां जानें क्लेम करने का तरीका

इस तरह करें रिडीम

– सबसे पहले Free Fire Redeem Code वेबसाइट (http://reward.ff.garena.com/) पर जाएं।

– इसके बाद अपने Free Fire अकाउंट में लॉग-इन करें।

– अकाउंट में लॉग-इन करते ही ये आपको कोड को रिडीम करने का विकल्प देगा।

– भारतीय यूजर्स के लिए यह ऑटोमैटिग भारतीय रीजन सेट कर देगा।

– रिडीम कोड डालने के साथ ही आपको सक्सेस का मैसेज आएगा

(हालांकि, इस बात का ध्यान रहे कि ये कोड केवल कुछ देर के लिए ही वैलिड होते हैं। साथ ही, ये रीजन स्पेसिफिक होते हैं। यही नहीं एक रिडीम कोड को इस्तेमाल करने की एक लिमिट सेट होती है। पहले रिडीम करने वाले प्लेयर के लिए यह काम करेगा। जो प्लेयर लिमिट क्रॉस होने के बाद कोड को रिडीम करेगा उसको Failed to redeem का मैसेज मिलेगा।)