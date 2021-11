Free Fire Redeem Code For Today (26 November): Free Fire बैटल रॉयल गेम Android पर खेलने जाने वाले सबसे लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम में से एक है। इस गेम को Google Play Store पर 100 मिलियन से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है। हाल ही में, यह प्ले स्टोर पर डाउनलोड किए जाने वाले सबसे लोकप्रिय फ्री ऐप में शामिल हुआ है। इस बैटल रॉयल गेम की लोकप्रियता की खास वजह यह है कि इसमें गेमर्स को कई तरह के कॉस्मैटिक आइटम्स मिलते हैं, जिनका इस्तेमाल करके वे गेम में अपनी रैंकिंग बढ़ा सकते हैं। Also Read - Free Fire: 2021 में जुड़ने वाले लेटेस्ट और Best Emotes की लिस्ट, जानें इनकी स्किल और एबिलिटी

फ्री फायर (Free Fire) के ये कॉस्मैटिक आइटम्स, कैरेक्टर आदि को इन-गेम स्टोर से खरीदे जा सकते हैं। इन्हें खरीदने के लिए उनको इन-गेम करेंसी या डायमंड खर्च करना पड़ता है। प्लेयर्स इसके अलावा इन आइटम को इन-गेम इवेंट आदि में भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही, डेवलपर इन-गेम आइटम के लिए समय-समय पर रिडीम कोड भी जारी करते हैं। हालांकि, ये रिडीम कोड सीमित समय के लिए वैलिड होते हैं।

Free Fire Redeem Code For Today (26 November)

FF10HXQBBH2J: M1014 – Demolitionist

FF101TSNJX6E: Malice Joker (Surfboard) and Imperial Rome Weapon Loot Crate

FF11DAKX4WHV: 1x M60 – Gold Coated Weapon Loot Crate and Heartthrob (Head)

इस तरह करें रिडीम

– सबसे पहले Free Fire Redeem Code वेबसाइट (http://reward.ff.garena.com/) पर जाएं।

– इसके बाद अपने Free Fire अकाउंट में लॉग-इन करें।

– अकाउंट में लॉग-इन करते ही ये आपको कोड को रिडीम करने का विकल्प देगा।

– भारतीय यूजर्स के लिए यह ऑटोमैटिग भारतीय रीजन सेट कर देगा।

– रिडीम कोड डालने के साथ ही आपको सक्सेस का मैसेज आएगा

(हालांकि, इस बात का ध्यान रहे कि ये कोड केवल कुछ देर के लिए ही वैलिड होते हैं। साथ ही, ये रीजन स्पेसिफिक होते हैं। यही नहीं एक रिडीम कोड को इस्तेमाल करने की एक लिमिट सेट होती है। पहले रिडीम करने वाले प्लेयर के लिए यह काम करेगा। जो प्लेयर लिमिट क्रॉस होने के बाद कोड को रिडीम करेगा उसको Failed to redeem का मैसेज मिलेगा।)