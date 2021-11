Free Fire Redeem Code for Today (3 November): Free Fire बैटल रॉयल गेम पिछले दो सालों से Google Play Store पर सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाले गेम में से एक है। Garena के इस गेम की लोकप्रियता की वजह यह भी है कि प्लेयर यह गेम कम कीमत वाले स्मार्टफोन पर भी खेल सकते हैं। साथ ही, डेवलपर समय-समय पर इस गेम के लिए इन-गेम इवेंट जारी करते हैं, जिसमें प्लेयर्स कई तरह के इन-गेम आइटम फ्री में जीत सकते हैं। Also Read - Free Fire Redeem Codes for November: इन कोड्स के जरिए पूरे महीने जीतें कई धांसू आइटम्स

फ्री फायर के इन-गेम इवेंट के अलावा कंपनी रिडीम कोड्स भी जारी करती है, जिसका इस्तेमाल करके इन-गेम कॉस्मैटिक, पेट्स, कैरेक्टर्स, आदि फ्री में प्राप्त किए जा सकते हैं। हालांकि, ये रिडीम कोड्स रीजन स्पेसिफिक होते हैं और कम समय के लिए ही वैलिड होते हैं। आइए, जानते हैं आज के लिए जारी हुए रिडीम कोड्स में कौन से रिवॉर्ड प्लेयर प्राप्त कर सकते हैं?

Free Fire Redeem Codes for today (3 November):

FH9R-GQVX-HRDV: Winterlands Weapon Loot Crate

FF10-7NQ4-X9U3: Pumpkin Warrior (Top) and 1x Star Soul Weapon Loot Crate

MM5O-DFFD-CEEW: 3x Diamond Royale Vouchers

MCP3-WABQ-T43T: 2x Wilderness Hunter Weapon loot crate

MCPP-U2ZG-BRKG: 2x Valentines Weapon Loot Crate

WFGR-W9J7-CKJQ: 1x Great Plunder Weapon Loot Crate

MCPG-PJ2A-9W9J: 2x Swallowtail Weapon Loot Crate

GY52-RK7A-TA5R: 1x Hysteria Weapon Loot Crate

7TQ4-WXZK-5MP2: 1x Champion Boxer Weapon Loot Crate

इस तरह करें रिडीम

– सबसे पहले Free Fire Redeem Code वेबसाइट (http://reward.ff.garena.com/) पर जाएं।

– इसके बाद अपने Free Fire अकाउंट में लॉग-इन करें।

– अकाउंट में लॉग-इन करते ही ये आपको कोड को रिडीम करने का विकल्प देगा।

– भारतीय यूजर्स के लिए यह ऑटोमैटिग भारतीय रीजन सेट कर देगा।

– रिडीम कोड डालने के साथ ही आपको सक्सेस का मैसेज आएगा

(हालांकि, इस बात का ध्यान रहे कि ये कोड केवल कुछ देर के लिए ही वैलिड होते हैं। साथ ही, ये रीजन स्पेसिफिक होते हैं। यही नहीं एक रिडीम कोड को इस्तेमाल करने की एक लिमिट सेट होती है। पहले रिडीम करने वाले प्लेयर के लिए यह काम करेगा। जो प्लेयर लिमिट क्रॉस होने के बाद कोड को रिडीम करेगा उसको Failed to redeem का मैसेज मिलेगा।)