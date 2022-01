फ्री फायर में आज पाएं एक्सक्लूसिव एनिमेशन, जानें कैसे करें क्लेम?

Garena Free Fire Redeem Codes for Today (31st January): फ्री फायर बैटल रॉयल गेम Google Play Store और iOS स्टोर पर सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाले गेम में से एक है। हाल ही में आई App Annie की रिपोर्ट के मुताबिक, इस गेम ने 2021 में PUBG Mobile को कड़ी चुनौती दी है। Free Fire की लोकप्रियता की बड़ी वजह यह है कि इसमें कई कॉस्मैटिक आइटम मिलते हैं। साथ ही, गेम डेवलपर प्लेयर्स को गेम में बनाए रखने के लिए समय-समय पर इवेंट जारी करते हैं। Also Read - Free Fire Indian server FFPL redeem code for today (30 January 2022): गरेना फ्री फायर का नया रिडीम कोड, इंडियन यूजर्स को फ्री में मिल रहे शानदार रिवॉर्ड

Free Fire प्लेयर्स इन इवेंट में भाग लेकर फ्री में कई नए और यूनिक रिवॉर्ड जीत सकते हैं। इसके अलावा गेम डेवलपर खास मौके पर रीजन वाइज रिडीम कोड भी जारी करते हैं। इन रिडीम कोड के जरिए भी प्लेयर्स कई रिवॉर्ड फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। ये रिडीम कोड 12 डिजिट के होते हैं और सीमित समय के लिए वैलिड होते हैं। प्लेयर्स इसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। Also Read - Garena Free Fire Redeem Codes (30 January): जानें कहां और कैसे इस्तेमाल करने हैं कोड्स

गरिना ने भारतीय सर्वर के लिए आज कोई रिडीम कोड जारी नहीं किया गया है। गेम डेवलपर द्वारा जनवरी में भारतीय सर्वर के लिए 9 रिडीम कोड जारी किए गए हैं, जिनके जरिए प्लेयर्स कई रिवॉर्ड प्राप्त कर सकते हैं। फ्री फायर प्लेयर्स को निराश होने की जरूरत नहीं है। गेम डेवलपर फिलहाल Faded Wheel Event चला रहे हैं, जिसमें प्लेयर्स के पास Brisk Gallop animation समेत कई धांसू रिवॉर्ड जीतने का मौका है। प्लेयर्स इस इवेंट में व्हील स्पिन करने के लिए अपना लक आजमा सकते हैं और रिवॉर्ड जीत सकते हैं। Also Read - Free Fire Free Rewards Today: आज इनाम की भरमार, इमोट से लेकर पेट तक मिलेगा फ्री

