फ्री फायर के ये रिडीम कोड दिलाएंगे कई एक्सक्लूसिव आइटम, जानें कैसे करें क्लेम

Free Fire Redeem Code for Today (4th January 2022): फ्री फायर बैटल रॉयल गेम प्लेयर्स के बीच काफी लोकप्रिय है। इस गेम को PUBG Mobile Lite की तरह ही लो एंड स्मार्टफोन या बजट स्मार्टफोन पर खेला जा सकता है। भारत में इस गेम के बैन होने के बाद से Free Fire खेलने वाले प्लेयर्स की संख्या काफी बढ़ी है। दूसरी वजह गेम में मिलने वाले कॉस्मैटिक आइटम्स है, जिन्हें गेम डेवलपर समय-समय पर रिलीज करते हैं। Also Read - Free Fire OB32 Advance Server: ओपन और क्लोज डेट का हुआ खुलासा, जानें कैसे मिलेगा एक्टिवेशन कोड?

प्लेयर्स इन कॉस्मैटिक आइटम को इन-गेम स्टोर से खरीद सकते हैं या फिर गेम के लिए आयोजित होने वाले इन-गेम इवेंट में भाग लेकर प्राप्त कर सकते हैं। इन तरीकों के अलावा इन आइटम्स के लिए जारी किए जाने वाले रिडीम कोड्स (Redeem Codes) के जरिए भी इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। आज हम Free Fire के कुछ एक्सक्लूसिव आइटम के रिडीम कोड्स लेकर आए हैं, जिन्हें रिडीम करके प्लेयर ये आइटम फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। Also Read - 2022 में उपलब्ध Free Fire के पांच शानदार Bundles, रंग-बिरंगे और खूबसूरत लुक से लैस

हालांकि, ये रिडीम कोड रीजन स्पेसिफिक होते हैं और कुछ ही समय के लिए वैलिड होते हैं। ऐसे में प्लेयर को कई बार इन्हें रिडीम करते समय ये कोड गलत बताएंगे। ऐसे में प्लेयर को अगले दिन के रिडीम कोड का इंतजार करना होगा। Also Read - Free Fire Diamonds ऐसे करें टॉप-अप, फ्री मिलेगा Shattered Reality emote और बैकपैक

Garena Free Fire Redeem Code for Today (4th January):

DDFR-TY19-OUYT: Free Pet

SDAW-R88Y-O1UB: free dj alok character

MHOP-8YTR-ZACD: Paloma Character

FFGT-YUO1-POKH: Justice Fighter and Vandals Rebellion Weapons Loot Crate

FFGY-BGFD-APQO: Free Fire Diamonds

ADER-T8BH-KPOU: Outfit

BBHU-QWPO-19UY: Diamond Royale Voucher

MJTF-AER8-UO1P: 80,000 diamond codes

BHPO-U819-NHDF: Elite Pass and Free Top Up

NHKJ-U88T-REQW: Titian mark gun skins

इस तरह करें रिडीम

– सबसे पहले Free Fire Redeem Code वेबसाइट (http://reward.ff.garena.com/) पर जाएं।

– इसके बाद अपने Free Fire अकाउंट में लॉग-इन करें।

– अकाउंट में लॉग-इन करते ही ये आपको कोड को रिडीम करने का विकल्प देगा।

– भारतीय यूजर्स के लिए यह ऑटोमैटिक भारतीय रीजन सेट कर देगा।

– रिडीम कोड डालने के साथ ही आपको सक्सेस का मैसेज आएगा

(हालांकि, इस बात का ध्यान रहे कि ये कोड केवल कुछ देर के लिए ही वैलिड होते हैं। साथ ही, ये रीजन स्पेसिफिक होते हैं। यही नहीं एक रिडीम कोड को इस्तेमाल करने की एक लिमिट सेट होती है। पहले रिडीम करने वाले प्लेयर के लिए यह काम करेगा। जो प्लेयर लिमिट क्रॉस होने के बाद कोड को रिडीम करेगा उसको Failed to redeem का मैसेज मिलेगा। BGR India इसकी गारंटी नहीं लेता है कि ये रिडीम कोड काम करेंगे, क्योंकि ये सीमित समय के लिए ही वैलिड होते हैं।)