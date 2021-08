Free Fire City Open का नेशनल फाइनल हो चुका है और गरीना ने अपने वादे के मुताबिक नया रिडीम कोड जारी कर दिया है। गरीना फ्री फायर ने 20x Green Balloon Tokens और Shake It Up इमोट्स के लिए Free Fire Redeem Code जारी कर दिए हैं। यह रिडीम कोड व्यूअरशिप माइलस्टोन पूरा होने पर दी गई है। पिछले दो महीनों से फ्री फायर सिटी ओपन भारत भर में चल रहा था। इसमें टूर्नामेंट में कुल 8 सिटी फाइनल, वाइल्ड कार्ड एंट्री, City Play-Ins 1 व 2, और आखिर में फाइनल हुआ, जिसमें सभी टीम्स ने हिस्सा लिया। Also Read - Free Fire Redeem Codes 16 August: फ्री फायर के आज के कोड्स दिलाएंगे ढेरों इनाम

15 अगस्त को FFCO के नेशनल फाइन में गरीना को दो माइलस्टोन हासिल हुए हैं। इसमें से एक 100,000 लाइव व्युअरशिप स्ट्रीमिंग और दूसरा 200,000 लाइव व्युअरशिप स्ट्रीमिंग पर का है। व्युअर्स ने इन माइलस्टोन को मैच शुरू होने से पहले ही पूरा कर दिया। दोनों माइलस्टोन पूरा होने के बाद गरीना ने Free Fire Redeem code जारी किया है।

Free Fire Redeem Code: क्या होगा खास

रिडीम कोड: FFCO-8BS5-JW2D

रिवॉर्ड- 20x Green Balloon Tokens और Shake It Up Emote

इन कोड्स को आपको जल्द से जल्द रिडीम कर लेना चाहिए, क्योंकि सभी कोड्स एक सीमित समय और निश्चित रिडिम्प्शन नंबर के साथ आते हैं। इसलिए आपको जल्द से जल्द इन कोड्स को रिडीम करना चाहिए।

क्या मिल रहे रिवॉर्ड्स?

व्युअरशिप माइलस्टोन पूरा होने पर गरीना ने अपने फैंस के लिए दो इन-गेम रिवॉर्ड जारी किए हैं। पहले रिवॉर्ड के रूप में 20X Green Balloon Tokens मिल रहे हैं, जिसका इस्तेमाल अपकमिंग फ्री फायर इवेंट में किसी आइटम या कैरेक्टर को रिडीम करने के लिए किया जा सकता है। वहीं 200,000 लाइव वॉचिंग माइलस्टोन पूरा होने पर प्लेयर्स को फ्री Shake With Me Emote मिल है। इस कोड को आप Free Fire की रिडिम्प्शन साइट पर जाकर रिडीम कर सकते हैं। इसके लिए आपको https://reward.ff.garena.com/en पर जाना होगा और ऊपर दिए गए कोड को पेस्ट करना होगा। ध्यान रहे कि इसके लिए आपको अपने अकाउंट से साइन-इन करना होगा।