फ्री फायर में आज के रिडीम कोड, मिलेंगे कई धांसू रिवॉर्ड

Garena Free Fire Redeem Code for today, February 9: गरिना के बैटल रॉयल गेम में प्लेयर्स के पास कई तरीके से फ्री रिवॉर्ड जीतने का मौका रहता है, जिनमें से रिडीम कोड भी एक है। प्लेयर्स रिडीम कोड को रिवॉर्ड रिडिम्पशन साइट पर रिडीम करके ये रिवॉर्ड गेम मे प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, ये रिडीम को रीजन स्पेसिफिक होते हैं और सीमित समय के लिए वैलिड होते हैं। रिडीम कोड के अलावा प्लेयर्स डेली चल रहे इवेंट में भाग लेकर भी फ्री रिवॉर्ड जीत सकते हैं। आइए, जानते हैं आज के रिडीम कोड और रिवॉर्ड के बारे में। Also Read - Free Fire में Nairi कैरेक्टर और LOL इमोट पाने का मौका, बस 3 स्टेप्स में मिलेगा फ्री रिवॉर्ड

फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स के लिए इस समय Squad Beatz इवेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस इवेंट में भाग लेकर Maroon Laser Katana और Airburst Entranced Bundle जीत सकते हैं। यह इवेंट 4 फरवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच आयोजित किया जा रहा है। कल यानी 10 फरवरी को यह इवेंट एक्सपायर हो रहा है। ऐसे में प्लेयर के पास रिवॉर्ड जीतने का बस एक मौका है। Also Read - Garena Free Fire में शुरू हुआ म्यूजिक प्रोजेक्ट इवेंट, पैराशूट स्किन समेत मिल रहे कई रिवॉर्ड

Head over to the game and take part in Squad Beatz Royale to obtain the Airburst Entranced Bundle and the Katana – Maroon Laser 🎁 Also Read - Garena Free Fire में आया एनिमी को चिढ़ाने वाला Burnt BBQ इमोट, इस तरह मिलेगा फ्री

Event expires on 10 February ⏳#FreeFire #FreeFireMax #FreeFireIndia #IndiaKaBattleRoyale #Booyah #SquadBeatz pic.twitter.com/yLzep62viK

— Free Fire India Official (@IndiaFreeFire) February 4, 2022