Free Fire Redeem Code for Today (29 October): Garena Free Fire बैटल रॉयल गेम PUBG Mobile और Call of Duty: Mobile की तरह ही दुनियाभर के लोकप्रिय मोबाइल गेम में से एक है। Google Play Store पर यह गेम सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाले ऐप्स में शामिल है। इस गेम की खास बात यह है कि इसे सस्ते स्मार्टफोन पर खेला जा सकता है। इसकी वजह से प्लेयर्स के बीच यह खासा लोकप्रिय हो रहा है। साथ ही, गेम डेवलपर्स प्लेयर के लिए समय-समय पर कई तरह के इन-गेम इवेंट जारी करते हैं, जिसमें प्लेयर कई आइटम्स को फ्री में प्राप्त कर लेते हैं। Also Read - Free Fire में इस सप्ताह पा सकते हैं Stick No Bills- Gloo Wall और Loot Crate, जानें कैसे

यही नहीं, इस गेम का गेम-प्ले भी आसान है और प्लेयर को लंबे समय तक गेम खेलना नहीं पड़ता है। शॉर्ट ड्यूरेशन के मैच की वजह से भी प्लेयर इसे खेलना पसंद करते हैं। Free Fire के इन-गेम इवेंट के अलावा डेवलपर प्लेयर्स के लिए रिडीम कोड्स भी जारी करते हैं, जिसका इस्तेमाल करके इन-गेम कॉस्मैटिक, पेट्स, कैरेक्टर्स, आदि फ्री में प्राप्त किए जा सकते हैं। हालांकि, ये रिडीम कोड्स रीजन स्पेसिफिक होते हैं और कम समय के लिए ही वैलिड होते हैं। आइए, जानते हैं आज के लिए जारी हुए रिडीम कोड्स में कौन से रिवॉर्ड प्लेयर प्राप्त कर सकते हैं? Also Read - Free Fire Booyah Event: 31 अक्टूबर तक Pets, Emotes समेत मिलेंगे कई रिवॉर्ड्स, सिर्फ इन 3 स्टेप्स में करें क्लेम

Free Fire Redeem Code for Today (29 October):

FF10PRF6299F: Black Rose Rocker (Mask) और 1x Justice Fighter Weapon Loot Crate (Indonesia server) Also Read - Free Fire Emote Party में कैसे मिलेगा Stage Time लेजेंडरी इमोट, जानें तरीका

KC78CMCM8NK2: M1014 Underground Howl Loot Crate (Europe server)

इस तरह करें रिडीम

– सबसे पहले Free Fire Redeem Code वेबसाइट (http://reward.ff.garena.com/) पर जाएं।

– इसके बाद अपने Free Fire अकाउंट में लॉग-इन करें।

– अकाउंट में लॉग-इन करते ही ये आपको कोड को रिडीम करने का विकल्प देगा।

– भारतीय यूजर्स के लिए यह ऑटोमैटिग भारतीय रीजन सेट कर देगा।

– रिडीम कोड डालने के साथ ही आपको सक्सेस का मैसेज आएगा

(हालांकि, इस बात का ध्यान रहे कि ये कोड केवल कुछ देर के लिए ही वैलिड होते हैं। साथ ही, ये रीजन स्पेसिफिक होते हैं। यही नहीं एक रिडीम कोड को इस्तेमाल करने की एक लिमिट सेट होती है। पहले रिडीम करने वाले प्लेयर के लिए यह काम करेगा। जो प्लेयर लिमिट क्रॉस होने के बाद कोड को रिडीम करेगा उसको Failed to redeem का मैसेज मिलेगा।)