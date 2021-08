Free Fire Redeem Codes for 13th August: Free Fire अपने यूजर्स को गेम में बनाए रखने के लिए समय-समय पर Redeem Codes जारी करता है। इसके अलावा डेवलपर प्लेयर के लिए कई तरह के इन-गेम इवेंट भी आयोजित करती है। Free Fire के 4th Anniversary पूरा होने पर भी डेवलपर ने कुछ इन-गेम इवेंट्स का आयोजन किया है। फिलहाल गेम के लिए Weapon Royale इवेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई तरह के गन-स्किन, वेपन, टोकन आदि जीतने का मौका है। Also Read - Free Fire की स्पेशल टिप्स, इन 5 लोकेशन पर लैंड करने से मिलेगी धांसू जीत

Weapon Royale event में मिलने वाले रिवार्ड्स

GROZA skin

AK47 – Urban Raer

SKS – Urban Rager

SPAS12 – Urban Rager

AK – Imperial Rome

Kar98K – Imperial Rome

FAMAS – Imperial Rome

MP5 – Imperial Rome

Bumblebee – Rattle

Bumblebee – Sting

Bumblebee – Swarm

Pharaoh’s Eye

Pharaoh’s Wings

Pharaoh’s Rage

PARAFAL – Persia Prowess

Bounty Token Also Read - Free Fire 4th Anniversary: यूजर्स को मिल सकते हैं ये 5 शानदार रिवॉर्ड्स

इस तरह लें इवेंट में हिस्सा

सबसे पहले प्लेयर को अपने स्मार्टफोन में Free Fire गेम को लॉन्च करना होगा। इसके बाद प्लेयर को Luck Royale सेक्शन में जाना होगा। प्लेयर को होम स्क्रीन के बाईं ओर यह सेक्शन दिखाई देगा। Also Read - Free Fire City Open National Finals: Delhi Titans और Mumbai Strikers में कौन है दमदार, शेड्यूल और प्राइज समेत सब कुछ यहां जानें

Luck Royale सेक्शन को ओपन करने के बाद प्लेयर को Weapon Royale ऑप्शन पर जाना होगा, जो स्क्रीन की बाईं ओर दिया होगा।

अब प्लेयर को स्पिन करने का विकल्प मिलेगा। प्लेयर स्क्रीन पर बने Wheel को स्पिन करके GROZA Operano Sheng स्किन समेत कई और रिवार्ड्स जीत सकते हैं।

Free Fire Redeem Codes of 13th August

बता दें कि Free Fire के लिए आज कोई स्पेसिफिक रिडीम कोड जारी नहीं किया गया है। प्लेयर अगस्त महीने के लिए जारी हुए नीचे दिए गए रिडीम कोड के जरिए इन-गेम आइटम प्राप्त कर सकते हैं।

FFMCVGNABCZ5 – 2x M1014 Underground Howl Loot Crate

4ST1ZTBE2RP9 – Street Boy Bundle (7 D)

FFMC5GZ8S3JC – 2x Flaming Red Weapon Loot Crate

ECSMH8ZK763Q – 1x Diamond Royale Voucher

FFPLPQXXENMS – Bonus 50 points

FFPLNZUWMALS – Bonus 50 Points

JX5NQCM7U5CH – 1x M1014 Underground Howl Loot Crate

FF9M-2GF1-4CBF – Pumpkin Land parachute and Astronaut Pack

FFMCF8XLVNKC – 2x Death’s Eye Weapon Loot Crate

FFMC2SJLKXSB – 2x Scorching Sands Weapon Loot Crate

FFPLOWHANSMA – Triple Captain power up

C23Q2AGP9PH – 2x Carnival Carnage Weapon Loot Crate

FFMCLJESSCR7 – 2x MP40 New Year Weapon Loot Crate

FFPLFMSJDKEL – Triple Captain power-up

F2AYSAH5CCQH – 1x Weapon Royale Voucher

5FBKP6U2A6VD – 4x MP40 Crazy Bunny Weapon Loot Crate

5XMJPG7RH49R – 3x Incubator Voucher

FF9M2GF14CBF – redeem and Get Pumpkin Land parachute and Astronaut Pack

FFMCF8XLVNKC – redeem and Get 2x Death’s Eye Weapon Loot Crate

FFMCVGNABCZ5 – redeem and Get 2x M1014 Underground Howl Loot Crate

4ST1ZTBE2RP9 – redeem and Get Street Boy Bundle (7 D)

कैसे करें रिडीम कोड का इस्तेमाल?

– सबसे पहले Free Fire Redeem Code वेबसाइट (http://reward.ff.garena.com/) पर जाएं।

– इसके बाद अपने Free Fire अकाउंट में लॉग-इन करें।

– अकाउंट में लॉग-इन करते ही ये आपको कोड को रिडीम करने का विकल्प देगा।

– भारतीय यूजर्स के लिए यह ऑटोमैटिग भारतीय रीजन सेट कर देगा।

– रिडीम कोड डालने के साथ ही आपको सक्सेस का मैसेज आएगा।

(हालांकि, इस बात का ध्यान रहे कि ये कोड केवल कुछ देर के लिए ही वैलिड होते हैं। साथ ही, ये रीजन स्पेसिफिक होते हैं। यही नहीं एक रिडीम कोड को इस्तेमाल करने की एक लिमिट सेट होती है। पहले रिडीम करने वाले प्लेयर के लिए यह काम करेगा। जो प्लेयर लिमिट क्रॉस होने के बाद कोड को रिडीम करेगा उसको Failed to redeem का मैसेज मिलेगा।)

कोड रिडीम करने के बाद आपको गेम वॉल्ट में जाना होगा। गेम वॉल्ड गेम लॉबी में दिखेगा और आपके अकाउंट में रिडीम कोड के बदले गोल्ड या डायमंड मिलेगा। गोल्ड और डायमंड का इस्तेमाल करके आप इन-गेम आइटम्स खरीद सकते हैं।