Free Fire Redeem Codes of 27th June: जानें आज के रिडीम कोड की हर details

Free Fire Redeem Codes of 27th June: Free Fire भी PUBG Mobile की तरह ही एक लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम है। इस गेम की खास बात यह है कि इसे किसी भी सस्ते स्मार्टफोन पर भी खेला जा सकता है। लो एंड गेम होने की वजह से ज्यादा प्लेयर्स इस गेम को खेलने लगे हैं। यही नहीं, PUBG Mobile के भारत में बैन होने के बाद से इस गेम को खेलने वाले प्लेयर्स की संख्या काफी बढ़ी है। Also Read - Free Fire Redeem Codes of 26th June: आज के रिडीम कोड में मिलेंगे डायमंड वाउचर

गेम डेवलपर Garena इस गेम में प्लेयर का इंटरेस्ट (interest) बनाए रखने के लिए समय-समय पर रिडीम कोड्स जारी करती है। प्लेयर्स इन रिडीम कोड्स के जरिए कई तरह के इन-गेम आइटम्स खरीद सकते हैं। साथ ही, ये रिडीम कोड्स डायमंड (इन-गेम करेंसी) वाउचर, स्कीन और वीपन स्कीन आदि भी खरीदने में मदद करते हैं। Free Fire के रिडीम कोड्स 12 डिजीट के होते हैं, जिनमें अल्फाबेट्स के अलावा नंबर का भी कॉम्बिनेशन होता है। Also Read - Garena Free Fire All Star 2021 टूर्नामेंट की जानकारी आई सामने, इस दिन से हो रहा है शुरू

27 जून के रिडीम कोड्स (Free Fire Redeem Codes of 27th June)

Insidesport की रिपोर्ट के मुताबिक, गेम डेवलपर ने आज के लिए कोई नया रिडीम कोड जारी नहीं किया है। कल यानि 26 जून को जारी हुए रिडीम कोड को ही प्लेयर्स आज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, यह ध्यान रहे कि ये कोड्स रीजन स्पेसिफिक होते हैं, जिसकी वजह से प्लेयर को Failed to load जैसे error मैसेज भी मिल सकते हैं। Also Read - Free Fire Redeem Codes of 25th June: जानें आज के रिडीम कोड के बारे में पूरी detail

LH3DHG87XU5U

PACJJTUA29UU

रिवार्ड्स:

1x Diamond Royale Voucher and 1x Weapon Royale Voucher

1x Diamond Royale Voucher

जून महीने का रिडीम कोड (Redeem code): 468DA6XFCPDW

Rewards: Leap of Faith surfboard

इस तरह करें रिडीम

– सबसे पहले Free Fire Redeem Code वेबसाइट (http://reward.ff.garena.com/) पर जाएं।

– इसके बाद अपने Free Fire अकाउंट में लॉग-इन करें।

– अकाउंट में लॉग-इन करते ही ये आपको कोड को रिडीम करने का विकल्प देगा।

– भारतीय यूजर्स के लिए यह ऑटोमैटिग भारतीय रीजन सेट कर देगा।

– रिडीम कोड डालने के साथ ही आपको सक्सेस का मैसेज आएगा

(हालांकि, इस बात का ध्यान रहे कि ये कोड केवल कुछ देर के लिए ही वैलिड होते हैं। साथ ही, ये रीजन स्पेसिफिक होते हैं। यही नहीं एक रिडीम कोड को इस्तेमाल करने की एक लिमिट सेट होती है। पहले रिडीम करने वाले प्लेयर के लिए यह काम करेगा। जो प्लेयर लिमिट क्रॉस होने के बाद कोड को रिडीम करेगा उसको Failed to redeem का मैसेज मिलेगा।)

कोड रिडीम करने के बाद आपको गेम वॉल्ट में जाना होगा। गेम वॉल्ड गेम लॉबी में दिखेगा और आपके अकाउंट में रिडीम कोड के बदले गोल्ड या डायमंड मिलेगा। गोल्ड और डायमंड का इस्तेमाल करके आप इन-गेम आइटम्स खरीद सकते हैं।