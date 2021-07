Free Fire Redeem Codes of 2nd July: जानें आज के रिडीम कोड की पूरी डिटेल

Free Fire Redeem Codes of 2nd July: बैटल रॉयल गेम Free Fire भारत में ही नहीं कई और एशियाई देशों में काफी लोकप्रिय है। इस गेम की खास बात यह है कि इसे लो एंड यानि बजट स्मार्टफोन पर भी खेला जा सकता है। यही नहीं, गेम बनाने वाली कंपनी Garena प्लेयर्स को गेम में बनाए रखने के लिए समय-समय पर रिडीम कोड जारी करती है। Also Read - Free Fire में इस महीने स्पेशल इमोट्स पाने के 3 खास तरीके, जिससे गेमप्ले हो जाएगा धमाकेदार

इन रिडीम कोड के जरिए प्लेयर्स कई तरह के इन-गेम आइटम्स जैसे कि गन स्कीन, वीपन्स, इन-गेम करेंसी पाते हैं। ये रिडीम कोड 12 अंकों की होती है, जिसमें नंबर के साथ-साथ अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन होता है। हालांकि, ये रीजन स्पेसिफिक होते हैं और जिस रीजन के लिए जारी होता है, उसी रीजन के प्लेयर्स इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। Also Read - Free Fire City Open 2021 से डिस्क्वालिफाई हुईं ये दो टीम्स, जानिये कारण

Free Fire Redeem Codes of 2nd July:

Garena ने आज यानि 2 जुलाई के लिए कोई नया कोड जारी नहीं किया है। कल यानि 1 जुलाई को जारी किए गए रिडीम कोड को प्लेयर्स आज इस्तेमाल कर सकते हैं। Also Read - How to get free diamonds in Free Fire Season 38: फ्री फायर में कैसे मिलेंगे फ्री डायमंड

Redeem code: XLMMVSBNV6YC

Rewards: 2x Winterlands Weapon Loot Crate

इस तरह करें रिडीम

– सबसे पहले Free Fire Redeem Code वेबसाइट (http://reward.ff.garena.com/) पर जाएं।

– इसके बाद अपने Free Fire अकाउंट में लॉग-इन करें।

– अकाउंट में लॉग-इन करते ही ये आपको कोड को रिडीम करने का विकल्प देगा।

– भारतीय यूजर्स के लिए यह ऑटोमैटिग भारतीय रीजन सेट कर देगा।

– रिडीम कोड डालने के साथ ही आपको सक्सेस का मैसेज आएगा

(हालांकि, इस बात का ध्यान रहे कि ये कोड केवल कुछ देर के लिए ही वैलिड होते हैं। साथ ही, ये रीजन स्पेसिफिक होते हैं। यही नहीं एक रिडीम कोड को इस्तेमाल करने की एक लिमिट सेट होती है। पहले रिडीम करने वाले प्लेयर के लिए यह काम करेगा। जो प्लेयर लिमिट क्रॉस होने के बाद कोड को रिडीम करेगा उसको Failed to redeem का मैसेज मिलेगा।)

कोड रिडीम करने के बाद आपको गेम वॉल्ट में जाना होगा। गेम वॉल्ड गेम लॉबी में दिखेगा और आपके अकाउंट में रिडीम कोड के बदले गोल्ड या डायमंड मिलेगा। गोल्ड और डायमंड का इस्तेमाल करके आप इन-गेम आइटम्स खरीद सकते हैं।