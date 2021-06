Free Fire Redeem Codes of 30th June: आज के रिडीम कोड्स में मिलेंगे एक्सक्लूसिव आइटम्स, देखें पूरी लिस्ट

Free Fire Redeem Codes of 30th June: फ्री फायर गेम के लिए डेवलपर समय-समय पर रिडीम कोड जारी करता है। इन रिडीम कोड्स को कंपनी की वेबसाइट पर रिडीम करने के बाद प्लेयर को कॉस्मैटिक आइटम्स, इन-गेम स्कीन खरीदने के लिए डायमंड्स, इमोट्स और भी कई इन-गेम आइटम्स मिलते हैं। Also Read - BGMI vs Free Fire: कौन-सा गेम है बेहतर? जानिए किसमें मिलते हैं कितने मैप और हथियार

ये रिडीम कोड 12 डिजीट के होते हैं और इनमें टेक्स्ट के साथ-साथ नंबर का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। साथ ही, ये रीजन स्पेसिफिक होते हैं और कुछ समय के लिए ही वैलिड होते हैं। Also Read - Free Fire के लेटेस्ट अपडेट के साथ आने वाले ये हैं 5 सबसे महंगे कैरेक्टर्स

Garena Free Fire India Official ने अपने ट्विटर हैंडल से ये घोषणा की है कि आज प्लेयर्स को इन-गेम आइटम्स खरीदने के लिए डायमंड बंडल्स पर 40 प्रतिशत का डिस्काउंट मिलेगा। यह ऑफर आज रात के 11:59 बजे तक ही वैध होगा। Also Read - Free Fire Season 38 शुरू होगा 1 जुलाई से, जानिए क्या होगा खास और क्या होंगे रिवार्ड

40% Off on Diamond Royale, Today Only!!! 💥

Get the cool Snappy bundle from Diamond Royale today as all spins are discounted by 40%, and add some fun to your summer look! 🤩 The promo ends at the end of the day – get the bundle now! 🏃‍♂#FreeFire #IndiaKaBattleRoyale #Booyah pic.twitter.com/h0jO9OM1dg

— Free Fire India Official (@IndiaFreeFire) June 30, 2021