Free Fire Redeem code for June 5: आज के एक्टिव कोड में मिलेंगे डायमंड्स और कई सारे आइटम्स, देखें पूरी लिस्ट

या Free Fire Battlegrounds हमेशा से प्लेयर्स के लिए कई फ्री इन गेम आइटम्स देता है, ताकि प्लेयर्स का इंटरेस्ट गेम में बना रहे। इसके लिए डेवलपर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर रिडीम कोड्स जारी करता है। प्लेयर्स इन रिडीम कोड्स के जरिए गन स्कीन, डायमंड्स और नए इन-गेम आइटम्स खरीदते हैं। Also Read - Free Fire Pro League 2021 Summer की शुरुआत, जीतने वाले को मिलेगा ₹35 लाख का इनाम

Free Fire Redeem Code of June 5: 468DA6XFCPDW

इस रिडीम कोड को डेवलपर ने यूरोपीय रीजन के लिए जारी किया है। इसमें Leap of Faith surfboard रिवार्ड मिलेगा। इस रिडीम कोड को अन्य रीजन के प्लेयर्स अगर अपने अकाउंट में रिडीम करेंगे तो उनके लिए यह काम नहीं करेगा। इस कोड के अलावा कई और रिडीम कोड्स जारी किए गए हैं। Also Read - Free Fire Redeem Code 4 June: फ्री में मिलेगा Leap of Faith surfboard, जानिए तरीका

देखें पूरी लिस्ट:

Redeem Code 1: ESX24ADSGM4K Also Read - Call of Duty Mobile Redeem code: COD Mobile गेम में इस तरह इस्तेमाल करें रिडीम कोड

मिलने वाले रिवार्ड्स: Leap of Faith Surfboard, Water Fest और Guitar Bashe

नोट- यह कोड केवल भारतीय सर्वर के प्लेयर्स के लिए वैध है।

Redeem Code 2: 8QW6TDX2D8A4

मिलने वाले रिवार्ड्स: Cosmic Bounty Hunter, Weapon Loot Crate और MAG-7 Hurricane Delivery Weapon Loot Crate

नोट- यह कोड यूरोपीयन सर्वर के लिए वैध है।

Redeem Code 3: FFESPORTSSQA

मिलने वाले रिवार्ड्स: Unleash Inhibition Backpack और A124 Bobblehead

नोट- यह कोड इंडोनेशिया के सर्वर के लिए वैध है।

Redeem Code 4:FF8M82QK7C2M

मिलने वाले रिवार्ड्स: Famas Moonwalk Loot Crate

नोट- यह कोड इंडोनेशिया के सर्वर के लिए वैध है।

5 जून के अन्य रिडीम कोड्स और मिलने वाले रिवार्ड्स

POYRRVNBFSLP: Justice Fighter and Vandals Rebellion Weapons Loot Crate

VBVVMBGDEQWR: Diamond Royale Voucher

UOPKKHMNBFFG: 50,000 diamond codes

ESX24ADSGM4K: Free Dragon AK Skin

9G8FS6U4VGWP: Free Pet

HGVFXCVZS58M: Free Fire Diamonds

PLHMFRVCXZAG: Paloma Character

6U5WQRTBMGDS: Elite Pass and Free Top Up

GGHHYNKOPT56: Outfit

SRTYGBOU6FOP: free DJ Alok character

QWRSDYBBDAMV: Titian mark gun skins

गन स्कीन कोड्स (Gun Skin Codes)

JCDK-CNJE-5RTR

3RXG-5T54-4E3E

FDDF- VVVF-DCDD

EDXX-DSZS-SDFG

KLLP-DJHD-DBJD

HDFH-DNBH-NDJL

VFHH-NCBU-SADF

MNHG-OLDU-AXDV

BMNC-EDHC-SENC

KCKD-DXDD-GVGV

JHND-CXSD-DDGF

XFDD-GDFG-BBBB

SSFF-EGBF-BHFG

VDGF-CVBF-DGVD

VFGV-JMCK-DMHN

NDJD-FBGJ-FJFK

XJDJ-GFVD-FKVH

XKDN-98ND-DMNJ

CDDF-DGCD-FGTD

JDCJ-FJGG-DSHO

DJHD-GSDU-EHJP

DJHN-DSBB-BGFR

KILO-LOJH-UYOP

यहां करें रिडीम- किसी भी रिडीम कोड को प्लेयर्स इस लिंक पर जाकर रिडीम कर सकते हैं।

नोट- रिडीम कोड को प्लेयर्स एक निश्चित समय के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। समय सीमा खत्म होने के बाद ये कोड्स एक्सपायर हो जाएंगे और प्लेयर्स को इन-गेम आइटम्स नहीं मिलेंगे। प्लेयर्स को यह भी ध्यान रखना होगा कि ये रिडीम कोड रीजन स्पेसिफिक सर्वर पर आधारित हैं। इसलिए इनको नियत सर्वर के जरिए Free Fire में रिडीम किया जा सकता है।