Garena Free Fire Redeem Codes of 6th June: PUBG Mobile और Call of Duty: Mobile की तरह ही Garena Free Fire गेम भी एक लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम है। दूसरे गेम्स की तरह इसमें भी वेपन्स, स्कीन्स और इन-गेम आइटम्स मिलते हैं, जिनके जरिए प्लेयर्स मैच जीत कर रैंकिंग बढ़ा सकते हैं। Free Fire में किसी भी इन-गेम आइटम को प्लेयर्स डायमंड्स (इन-गेम करेंसी) के जरिए खरीद सकते हैं। वहीं, गेम डेवलपर प्लेयर्स के लिए कुछ खास कोड जारी करते हैं, जिन्हें रिडीम कोड्स कहते हैं।

इन रिडीम कोड का इस्तेमाल करके प्लेयर्स गन-स्कीन, डायमंड्स समेत कई तरह के इन-गेम आइटम हासिल कर सकते हैं। हालांकि, के ये रिडीम कोड एक निश्चित समय तक के लिए ही एक्टिव होते हैं और रीजन स्पेसिफिक होते हैं। यानी प्लेयर्स के पास जिस रीजन का रिडीम कोड होगा, उसी रीजन में उसे रिडीम किया जा सकता है।

Free Fire Redeem Codes: June 6

FSDF GBHJ HGFD – Premium Bundles

FMKI UYTF VFDC – Justice Fighter और Vandal Revolt Weapon Loot Crate

FNJK IUFC DEDF – Mr Shark Backpack, Kelly Bobblehead, Spikey Spine

FERT YUJV FXZC – EGG Hunter Loot Box

FXDF GHFD FGB1 – Free 299 Diamonds Bundle

FMKL POIU HBVX – Dreki Pet Free Fire Code

FZAS XCVB GFE4 – Get Vandal Revolt Weapon Loot Crate

F6DF GHJ3 FVBH – Shirou Free Fire Character

F2AU JNGF CWSX – Sneaky Clown Weapon Loot Crate

F7SW ERT4 THBJ – 1x Rebel Academy Weapon Loot Crate

F7CV BHJKUYH – Free Diamonds Voucher

F1DR TYHJ 4HTG – Head Hunting Parachute

F5FG TYU JHVC – Phantom Bear Bundle

F3ZX CVBN MLP5 – Animal Weapon Loot Crate

गन स्कीन कोड्स (Gun Skin Codes)

TA7R SHUD YLOT

ZXCV BHJH GFDS

FYVG HJKJ HGF2

F4SD FGHJ KLKJ

F7DC FVGB HJKU

FTFR DESD CFVB

FJKI RESD CVBN

FCSW 4AZS WEFV

FHUJ J2MK OIUY

FGFD S8RT YHBD

F1AQ WERT YUIJ

FBVF RDXS WS5E

DF5H VBHJ UI6U

YTRE 9EWD FGHJ

UYTR DSDF GHJK

O9UY TREW 8IJN

BVCD SWE4 R5TY

UIUJ HGFD S5ER

TYUI OU5R 4EW2

WSDF GHJN MKL2

IJHG FDSD RTYH

D3VB NJIU YGFD

SSDR TYJH GFDS

ASER TYUJ KJHE

इन कोड्स के जरिए प्लेयर्स को डायमंड्स, फ्री पेट, डायमंड रॉयल वाउचर, कैरेक्टर, DJ Alok कैरेक्टर और स्कीन मिलेंगे। ये ध्यान रहे कि ये कोड केवल पहले 500 प्लेयर्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जो प्लेयर्स जल्द से जल्द इनका इस्तेमाल करेंगे उनको ये आइटम्स मिलेंगे। 500 से ज्यादा बार इस्तेमाल होने के बाद इन कोड्स को रिडीम करने पर Error मैसेज मिलेगा।

FCRF GV3B GTYH

FJI9 SDFS ASXF

FHJM KIHG FVF6

FSXZ S3FG BHJU

JMKO LPOI 4EWQ

FUXS WE7C VFRT

F1NH YUJM K4OP

SDFG HJKH YGFD

SDFG HJKF DFVF

R2XW SDCF RTGH

NNIK MLOL MFDX

यहां करें रिडीम- किसी भी रिडीम कोड को प्लेयर्स इस लिंक पर जाकर रिडीम कर सकते हैं।

नोट- रिडीम कोड को प्लेयर्स एक निश्चित समय के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। समय सीमा खत्म होने के बाद ये कोड्स एक्सपायर हो जाएंगे और प्लेयर्स को इन-गेम आइटम्स नहीं मिलेंगे। प्लेयर्स को यह भी ध्यान रखना होगा कि ये रिडीम कोड रीजन स्पेसिफिक सर्वर पर आधारित हैं। इसलिए इनको नियत सर्वर के जरिए Free Fire में रिडीम किया जा सकता है। यही नहीं, कुछ यूनिवर्सल रिडीम कोड होते हैं, जिनको ज्यादा इस्तेमाल करने पर लिमिट खत्म हो जाती है। इसके बाद प्लेयर को Error मैसेज रिसीव हो सकता है।