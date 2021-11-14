Free Fire Redeem Codes for 2021: Garena अपने फ्री फायर प्लेयर्स के लिए समय-समय पर इन-गेम इवेंट आयोजित करता है। इन-गेम इवेंट का मकसद प्लेयर को गेम में बनाए रखना होता है। इन इवेंट में प्लेयर को कई तरह के कॉस्मैटिक आइटम्स और रिवॉर्ड मिलते हैं। जिनका इस्तेमाल करके प्लेयर गेम में तेजी से बेहतर रैंक प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं, डेवलपर अलग-अलग सर्वर के लिए रिडीम कोड भी जारी करते हैं, जिसके जरिए प्लेयर कई तरह के रिवॉर्ड प्राप्त कर सकते हैं। Also Read - Free Fire में नवंबर 2021 तक उपलब्ध Top 5 Gloo Wall Skins, जीतना है तो करना पड़ेगा इनका इस्तेमाल
आज हम आपको इस साल भारतीय और अन्य सर्वर के लिए जारी किए गए रिडीम कोड की लिस्ट दे रहे हैं। इन रिडीम कोड्स के जरिए प्लेयर को कई एक्सक्लूसिव गिफ्ट, स्किन, गूडीज आदि मिले हैं। Also Read - PUBG: New State के अलावा इन 5 बैटल रॉयल गेम में मिलेंगे अच्छे ग्राफिक्स और शानदार गेम-प्ले
भारतीय सर्वर के रिडीम कोड्स (Redeem Codes)
XUW3FNK7AV8N
YXY3EGTLHGJX
FFBCT7P7N2P2
FFPLNZUWMALS
FFBCJVGJJ6VP
B6IYCTNH4PV3
W0JJAFV3TU5E
TJ57OSSDN5AP
FFBCLP5S98AW
FFICDCTSL5FT
FFBCLY4LNC4B
FF10GCGXRNHY
FFPLOWHANSMA
FFTILM659NZB
WLSGJXS5KFYR
SARG886AV5GR
FFPLUED93XRT
3IBBMSL7AK8G
FFBCLQ6S7W25
FFBCZD9RDP44
FFBCLAK9KYGM
FFPLFMSJDKEL
R9UVPEYJOXZX
FFPLPQXXENMS
FFICJGW9NKYT
ESX24ADSGM4K
FFCO8BS5JW2D
FFBCAC836MAC
4ST1ZTBE2RP9
X99TK56XDJ4X Also Read - Free Fire Booyah Day Event: हर दिन जीतें धांसू रिवॉर्ड्स, जानें पूरी डिटेल
अन्य सर्वर के रिडीम कोड्स
ECSMH8ZK763Q
JX5NQCM7U5CH
VDVCTHUMTEYK
M5MPQVBRFGQR
84J9EYTYFSMV
2BEMBE4TXU4P
PR59EZW4HSZ9
X59F7V6987MA
GH7N3ZKCFA7Q
EV4S2C7MMA52
WDYMTRUWFU34
4MZJ669AXEEU
BQ3679972QVT
VBWVF9MG7EGT
HEJT6AYNCDXU
42TPG5PJQF6N
N8XDCTJ36M26
GY359T7Y9EXM
98V26BZA2UA5
8ZUGJWY6WFCT
76AVUN8V4YVF
7HRRYQ8ZSXHE
YSYGNT683K9A
JEB45G79CFSF
P46CW7WM2TVA
UDE36JUTXTAK
WHAHXTENCKCM
TXRKM22AWE9J
PACJJTUA29UU
LH3DHG87XU5U
BPDSDHCXPXWT
UBJJ2A7G23L6
5KHJ8U3RNP42
8QW6TDX2D8A4
FF8M82QK7C2M
FV385V6HXJ97
KNRZ89SXFG9S
FF9MN7P8EUCH
FF9M2GF14CBF
FF9MJ476HHXE
FF9MJ31CXKRG
FF9MPGS385PS
FF10KB849VXB
FF107NQ4X9U3
FF10X5A89WNF
FFESP5M1MVBN
FF10X5A89WNF
FF10TD3CCA4R
FFESP5M9ZXSQ
FF9MA3VCZDWC
FF8MBDXPVCB1
FFESPORTSJLC
FFESPORTSSQA
Z63GWUBME7GH
MCPHPVEB4GUQ
MCPPU2ZGBRKG
MCPGPJ2A9W9J
8NARH5K2T6SP
MCPBKGXUA5YU
MCPB3F6HPZQD
TJTWDZN42QNG
RE7RDNR8H9PB
DRQHK85G59ER
XUQXUKZTVR7R
FE8AMK6NZWDY
726HS43XERPS
TG6UFWHZCZ22
A3UAV4WUKZQF
FFMCLJESSCR7
FFMC5GZ8S3JC
FFMC2SJLKXSB
FFMC6UR5ZNJQ
HZX8SUTD33VN
HK9XP6XTE2ET
SJ2VRWXTA2HG
WFGRW9J7CKJQ
GY52RK7ATA5R
NKSC7G8C2QM5
W4GPFVK2MR2C
VT2ZXFGPKXK6
FTMKYMJEX657
WMWT8A96RHDF
245QMX2MXSZN
FF7MUY4ME6SC
SARG886AV5GR
FF65HAZ8KG8H
REYJC692CEWL
3SAG9JQBJWYS
G3MKNDD24G9D
RRF6WMKMDPJV
6XMNG242VMKV
PCNF5CQBAJLK
VNY3MQWNKEGU
U8S47JGJH5MG
HP5DXHQANLB5
H28UZG5ATK2R
ED22KT2GRQDY
FFBCLQ6S7W25
ZH6CDBXFDSPN
FFESPORTS3MU
FFICDCTSL5FT
3CYSQQ95YTWK
GZ3SLYFGTD8X
LL7VDMX363YK
FF6M1L8SQAUY
8G2YJS3TWKUB
FFTILM659NZB
5G9GCY97UUD4
QUZ5MJPPY92E
7ZG488RUDDWV
UGAXG6SWLZSK
5UNZ5A94DCTZ
WTZ3LM8W3SWC
487P8ZVGZGEA
FFBC2T35EPWZ
V8R9H22KH3JB
9GJT66GNDCLN
FFBCEGMPC3HZ
FFBCC4QWKLL9
NVVX4TSQJ38F
WXWYSJTPBMB5
TNWDTUV92P22
86ZJZPV6HKLV
FFBCJVGJJ6VP
FFBCZD9RDP44
FFBCAC836MAC
EW529ALDLWWS
7LE4KVYCYNLY
H44BY3RXF8MV
G8WQQVLMJSBN
FFBCLP5S98AW
FFBCLY4LNC4B
FFBCLAK9KYGM
XFHG6E93SADY
67G8VDLFTHUJ
S7EA7G2UCW94
4M2ZVXNLJTHP
FFBCT7P7N2P2
RXF2EQ8BUHJ7
HXVDEU6EPW5X
बता दें कि ये रिडीम कोड पहले से जारी किए जा चुके हैं, जिनमें कई रिडीम कोड्स एक्सपायर हो चुके होंगे। इन्हें रिडीम करने पर प्लेयर को Error मैसेज मिल सकता है।
इस तरह करें रिडीम
– सबसे पहले Free Fire Redeem Code वेबसाइट (http://reward.ff.garena.com/) पर जाएं।
– इसके बाद अपने Free Fire अकाउंट में लॉग-इन करें।
– अकाउंट में लॉग-इन करते ही ये आपको कोड को रिडीम करने का विकल्प देगा।
– भारतीय यूजर्स के लिए यह ऑटोमैटिग भारतीय रीजन सेट कर देगा।
– रिडीम कोड डालने के साथ ही आपको सक्सेस का मैसेज आएगा
(हालांकि, इस बात का ध्यान रहे कि ये कोड केवल कुछ देर के लिए ही वैलिड होते हैं। साथ ही, ये रीजन स्पेसिफिक होते हैं। यही नहीं एक रिडीम कोड को इस्तेमाल करने की एक लिमिट सेट होती है। पहले रिडीम करने वाले प्लेयर के लिए यह काम करेगा। जो प्लेयर लिमिट क्रॉस होने के बाद कोड को रिडीम करेगा उसको Failed to redeem का मैसेज मिलेगा।)
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