Garena Free Fire दुनिया के टॉप बैटल रोयाल मोबाइल गेम्स में से एक है। मगर हाल ही में यह गेम गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर दोनों जगह से गायब हो गया है। मौजूदा वक्त पर गेम का एनहैंस्ड वर्जन Free Fire MAX गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है, मगर एप्पल ऐप स्टोर से गेम का यह वर्जन भी हटा दिया गया है।

Garena Free Fire के प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से अचानक हट जाने की वजह से प्लेयर्स हैरान हैं। कई लोगों को डर है कि कहीं यह गेम भी सरकार ने पबजी मोबाइल की तरह बैन तो नहीं कर दिया। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि गेम डेवलपर ने फ्री फायर में कुछ सुधार करने के लिए इसे गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाया हो। आप नीचे लगी हुई ट्वीट्स में लोगों के कमेंट देख सकते हैं।

I think it’s a glitch Because in vivo app store and other phone company app store like oppo store and Samsung Galaxy etc.

I hope it’s a Glitch If it ban had to happen, it would have become@iamskylord69 @AuraGaming18 #freefireban #freefire pic.twitter.com/MVXOUB2ZX2

— ZXENO (@ZXENOTELLS) February 13, 2022