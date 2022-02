Garena Free Fire Reward for Today (11 February): फ्री फायर में फिलहाल कई इवेंट चल रहे हैं। इनके जरिए प्लेयर्स को फ्री में ढेरों इन-गेम आइटम पाने का मौका मिल रहा है। गेमर्स कुछ टास्क पूरे करके रिवॉर्ड पा सकते हैं। आज यानी 11 फरवरी को भी गेम में कई इवेंट मौजूद हैं, जिनसे प्लेयर्स एक से एक अच्छे आइटम पा सकते हैं। हमने यहां पर Garena Free Fire Reward For Today (11 February) बताए हैं। साथ ही उन्हें पाने का तरीका भी बताया है। Also Read - Free Fire Redeem Codes for Today (11 February): आज फ्री में मिलेगा Vampire Weapon Loot Crate, जानें कैसे करें क्लेम

Garena Free Fire Reward For Today (11 February)

मिल रहा लूट बॉक्स और इमोट

गरेना फ्री फायर में एक नया टॉप-अप इवेंट चल रहा है। यह इवेंट 14 फरवरी तक चलेगा। इनमें प्लेयर्स डायमंड खरीदकर आइटम पा सकते हैं। 100 डायमंड खरीदकर प्लेयर्स लूट बॉक्स और 500 डायमंड खरीदकर इमोट पा सकते हैं।

ऑरोरा ऑडियोबॉम्ब लूट बॉक्स पाने का तरीका

कुछ दिनों पहले Travel Mission इवेंट शुरू हो गया है और यह 12 फरवरी को खत्म हो जाएगा। इसमें यूजर्स को एक स्पेसिफिक दूरी को कवर करने के लिए जरूरी मिशन को जल्दी से पूरा करना होता है। गेमर्स 20000 मीटर की यात्रा करके ऑरोरा ऑडियोबॉम्ब लूट बॉक्स और 5x बीट्ज़ टोकन – रूबी पा सकते हैं।

दुश्मनों को मारकर पा सकते हैं ये आइटम

Free Fire गेम में Kill Challenge इवेंट चल रहा है। इसमें एक स्पेसिफिक नंबर में दुश्मनों को मारने पर रिवॉर्ड मिलेगा। यह इवेंट 14 फरवरी तक चलेगा। इसमें 50 दुश्मनों को मारने पर Pan – Maroon Laster रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा।

ऐसे पाएं म्यूजिक इफैक्ट

Garena Free Fire में 9 फरवरी को म्यूजिक प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। प्लेयर्स डेली मिशन को पूरा करके टोकन पा सकते हैं। इसके बाद टोकन के जरिए 4 म्यूजिक इफैक्ट्स और 8 स्टेज इफैक्ट पा सकते हैं। स्पेसिफिक संख्या में इफैक्ट अनलॉक करने के बाद रिवॉर्ड को रिडीम किया जा सकता है।

इन इवेंट्स का लाभ उठाकर प्लेयर्स आज कई रिवॉर्ड पा सकते हैं। इससे उन्हें फ्री फायर गेम जीतने में मदद मिलेगी।