Free Fire Rising Day top up इवेंट, ऐसे फ्री मिलेगी ग्लू वॉल स्किन और Katana

Free Fire में कई सारे टॉप-अप इवेंट्स आते रहते हैं। नए इवेंट्स पुराने को रिप्लेस करते रहते हैं, जिससे प्लेयर्स को नए रिवॉर्ड्स मिल सकें। इन इवेंट्स में प्लेयर्स को निश्चित संख्या में डायमंड खरीदने पर फ्री रिवॉर्ड्स मिलते हैं। बता दें कि डायमंड फ्री फायर की प्रीमिमय करेंसी है, जिसे असली पैसे खर्च करके हासिल कर सकते हैं। Big Smash Top Up इवेंट में प्लेयर्स को Big Smash इमोट और Sauce Swagger पैन मिल रहा था। इस इवेंट के बाद Rising Day Top Up इवेंट की शुरुआत हुई है, जिसमें प्लेयर्स को ग्लू वॉल और Katana स्किन मिल रही है।

Free Fire में मिल रही Gloo Wall स्किन

टॉप-अप इवेंट में यूजर्स को ग्लू वॉल स्किन मिल रही है। Rising Day Top Up इवेंट 23 दिसंबर 2021 से शुरू हुआ है और 27 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें गेमर्स के पास आकर्षक रिवॉर्ड्स जीतने का मौका है। इस इवेंट में प्लेयर्स को 200 डायमंड के टॉप-अप पर Snow Doom Katana और 500 डायमंड के टॉप-अप पर Angel With Horns Gloo Wall स्किन मिल रही है।

इसका मतलब है कि प्लेयर्स को 400 रुपये का डायमंड टॉप-अप कराना होगा, जिसके बाद प्लेयर्स को Katana और ग्लू वॉल मिलेगी। यह आइटम्स फ्री में मिल रहे हैं, जिनके लिए प्लेयर्स को सिर्फ 500 डायमंड का टॉप-अप कराना होगा। आइए जानते हैं प्लेयर्स किस तरह से इन आइटम्स को हासिल कर सकते हैं।

सबसे पहले प्लेयर्स को Free Fire गेम को अपने फोन में बूट करना होगा। इसके बाद प्लेयर्स प्लस बटन पर क्लिक करना होगा, जो डायमंड के बगल में नजर आ रही होगी। इसके साथ ही विभिन्न टॉप-अप ऑप्शन आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे।

यहां प्लेयर्स को अपनी मर्जी और सुविधा के मुताबिक एक टॉप-अप को सलेक्ट करना होगा।

इसके बाद गेमर्स को अपनी सुविधा के मुताबिक किसी विकल्प का इस्तेमाल कर खरीदे हुए डायमंड के लिए भुगतान करना होगा, जिसके बाद डायमंड आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे।

प्लेयर्स को इवेंट सेक्शन में जाकर New Age टैब पर क्लिक करना होगा और फिर Rising Day टॉप-अप पर जाना होगा। इसके बाद प्लेयर्स को रिवॉर्ड्स के सामने बनी क्लेम बटन पर क्लिक करना होगा।

बता दें कि Free Fire में ग्लू वॉल स्किन काफी ज्यादा डिमांड में रहती हैं। चूंकि यह स्किन टॉप-अप इवेंट में फ्री मिल रही है, इसलिए प्लेयर्स को इसमें रूचि भी होगी। गेमर्स इस रिवॉर्ड को सिर्फ Free Fire Diamonds टॉप-अप करके हासिल कर सकते हैं।