Garena Free Fire में आने वाले Top-Up इवेंट प्लेयर्स को डायमंड खरीदने के लिए प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि इवेंट के जरिए डायमंड खरीदने पर गेमर्स को कई बेहतरीन रिवॉर्ड मिलते हैं। डायमंड इन-गेम करेंसी है और गेम में कुछ भी खरीदने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। गेम के डेवलपर Garena समय-समय पर टॉप अप इवेंट लाता रहता है ताकि प्लेयर्स आसानी से डायमंड खरीद सकें और उनके साथ उन्हें रिवॉर्ड के तौर पर कई आइटम भी मिलें। Also Read - Indus 'मेड इन इंडिया' गेम की स्टोरी, वीपन की जानकारी रिवील

गेम में 2 फरवरी को KungFu Tigers टॉप अप इवेंट खत्म हो गया है। इसके बाद अब Squad Beatz Top Up इवेंट शुरू हो गया है। यह प्लेयर्स को रिवॉर्ड के तौर पर बाइक स्किन और ग्लू वॉल स्किन पाने का मौका दे रहा है। आइये, इवेंट और इसमें मिल रहे रिवॉर्ड की डिटेल जानते हैं। Also Read - Garena Free Fire Redeem Code for Today (3 February): फ्री फायर में आज जीतें Gun Skin, Pets और कई रिवॉर्ड, इस तरह करें क्लेम

Garena Free Fire Squad Beatz Top-Up Event

Garena Free Fire में नया Squad Beatz इवेंट 3 फरवरी, 2022 से शुरू हो गया है। गेमर्स 300 डायमंड खरीदकर 2 धांसू रिवॉर्ड पा सकते हैं। बता दें कि इस इवेंट में 100 डायमंड खरीदने पर मोटर बाइक स्किन Purple Rev और 300 डायमंड खरीदने पर Gloo Wall स्किन Aurora Core मिल रही है। ध्यान रखें कि ये रिवॉर्ड पाने के लिए आपके पास केवल 8 फरवरी, 2022 तक का समय है। आप बिना डायमंड खर्च किए इन दोनों आइटम को हासिल कर सकते हैं। Also Read - Garena Free Fire के 5 शानदार पेट, DJ Alok के साथ मिलकर आसानी से दिला सकते हैं जीत

यह टॉप-अप इवेंट पिछले वाले इवेंट की तुलना में सस्ता है। गेमर्स को ग्लू वॉल और बाइक की स्किन के लिए केवल 250 रुपये में 300 डायमंड खरीदने होंगे। ग्लू वॉल स्किन को आम तौर पर पाना आसान नहीं है। इस कारण प्लेयर्स को यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए।

इस तरह पाएं रिवॉर्ड