Free Fire हमेशा ही अपने यूजर्स को शानदार इवेंट्स और सरप्राइज देता रहता है। इस वजह से यह भारत समेत पूरी दुनिया में एक सबसे ज्यादा पॉपुलर बैटल रॉयल गेम्स में से एक बन गया है। इस गेम में यूजर्स को कई शानदार वेपन्स, गन स्किन्स नए कैरेक्टर्स, पेट्स और इमोट्स जैसे इन-गेम आइटम्स मिलते हैं।

इस बार गरेना ने Rapper's Wish event का ऐलान किया है, जिसमें उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर रैंपर अंडरवर्ल्ड M1887 शॉटगन स्किन की वापसी का ऑफर दिया जाएगा। Free Fire में यह रैपर विश इवेंट के इनाम के रूप में वापस आ सकता है। Free Fire India Official के ट्विटर हैंडल से इस आज सुबह इस नए इवेंट की घोषणा की गई है। ट्वीट के मुताबिक यह इवेंट 6 सितंबर को खत्म हो जाएगा। लिहाजा यूजर्स को इन 6 दिनों में ही इस ऑफर का फायदा उठाना होगा।

Fulfil your wants in the Rapper's Wish event. 🎤 Channel your retrofuturistic style in new outfits and dominate the battlefield with the Rapper Underworld M1887 skin. 😎

Get them before the event expires on the 6th of September. ⏳#FreeFire #IndiaKaBattleRoyale #Booyah pic.twitter.com/bHsRWDj7WA

— Free Fire India Official (@IndiaFreeFire) August 31, 2021