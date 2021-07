Garena Free Fire में इस तरह फ्री में जीत सकते हैं DJ Alok, जानें पूरा तरीका

में DJ Alok एक लोकप्रिय कैरेक्टर है। हर प्लेयर इसे अपने इन-गेम आइटम की लिस्ट में देखना चाहता है। इस कैरेक्टर की खास बात यह है कि यह बीट को ड्रॉप करके रिकवरी में मदद करता है। साथ ही, टीम के प्लेयर्स की मूवमेंट स्पीड को भी बढ़ाता है। इस कैरेक्टर को खरीदने के लिए प्लेयर को 599 डायमंड्स (इन-गेम करेंसी) खर्च करना पड़ता है। Also Read - Free Fire Redeem Codes 11 July: फ्री फायर के खास कोड दिलाएंगे 2x New Year Loot Crate

कई ऐसे प्लेयर्स हैं, जो इसके लिए इन-गेम करेंसी खर्च किए बिना इसे प्राप्त करना चाहते हैं। आज हम आपको इस बेहतरीन इन-गेम कैरेक्टर को अपने इन-गेम आइटम्स की लिस्ट में बिना इन-गेम करेंसी खर्च किए शामिल किए जाने के तरीके बताने जा रहे हैं।

इन तरीकों से फ्री में जीत सकते हैं DJ Alok

Opinion Rewards: इस कैरेक्टर को जीतने के लिए प्लेयर को गूगल ओपिनियन सर्वे को पूरा करना होगा। ऐप का इस्तेमाल करके सर्वे पूरा करने पर प्लेयर को रियल मनी कमाने का मौका मिलता है। इसे गूगल प्ले क्रेडिट में इस्तेमाल करके डायमंड खरीद सकते हैं। इन डायमंड का इस्तेमाल प्लेयर इन-गेम स्टोर में DJ Alok कैरेक्टर खरीदने के लिए कर सकते हैं।

Giveaways and tournaments: कई लोकप्रिय स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर Free Fire टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है, जहां कई तरह के गिव अवेज दिए जाते हैं। प्लेयर्स इन टूर्नामेंट्स के लिए खुद को रजिस्टर कराके कैश रिवार्ड्स जीत सकते हैं। इन कैश रिवार्ड्स का इस्तेमाल इन-गेम करेंसी जीतने के लिए कर सकते हैं। हालांकि, किसी टूर्नामेंट को जीतने के लिए प्लेयर के पास अच्छी स्किल होनी जरूरी है।

In-game events: Free Fire प्लेयर्स के लिए कई तरह के इन-गेम इवेंट्स समय-समय पर आयोजित करता है। प्लेयर्स इन इवेंट्स में भाग लेकर फ्री डायमंड (इन-गेम करेंसी) जीत सकते हैं और DJ Alok कैरेक्टर को खरीद सकते हैं।

Redeem Codes: के लिए समय-समय पर रिडीम कोड जारी किए जाते हैं। प्लेयर्स रिडीम कोड्स के जरिए डायमंड जीत सकते हैं। डायमंड का इस्तेमाल DJ Alok कैरेक्टर को खरीदने के लिए किया जा सकता है।

इस तरह खरीदें DJ Alok

Free Fire के DJ Alok कैरेक्टर को खरीदने के लिए प्लेयर को कैरेक्टर ऑप्शन में जाना होगा।

इसके बाद चेंज बटन पर टैप करना होगा।

फिर उन्हें कैरेक्टर को स्क्रॉल करके DJ Alok का चुनाव करना होगा।

इसके बाद ऑबटेन ऑप्शन पर क्लिक करके अपने बकेट में डाल सकते हैं।

फिर प्लेयर के पास परचेज का ऑप्शन आएगा। इन-गेम करेंसी (डायमंड) का इस्तेमाल करके प्लेयर इस कैरेक्टर को खरीद सकेंगे।