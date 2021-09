Free Fire में बेहद नायाब हैं ये 5 इमोट्स, जानिए इनकी कीमत और खासियत

Free Fire सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले और डाउनलोड होने वाले बैटल रॉयल गेम में से एक है। प्लेयर्स इस गेम में HD क्वालिटी ग्राफिक्स और 3D साउंड इफेक्ट के साथ बैटल रॉयल एक्सपीरियंस पा सकते हैं। इसमें कई सारे इंटरेस्टिंग आइटम हैं, जिन्हें प्लेयर्स डायमंड की मदद से खरीद सकते हैं। इसमें में गन स्किन, कैरेक्टर, ग्लू वॉल समेत कई सारे कॉस्मेटिक आइटम्स मिलते हैं, जिसमें इमोट भी शामिल हैं। आइए जानते हैं फ्री फायर में मिलने वाले 5 ऐसे इमोट्स के बारे में जो बहुत नायाब हैं। Also Read - Free Fire में आया एक्सक्लूसिव Cosmic Teleportia Bundle, फ्री में पाने के लिए करना होगा यह काम

ऐसे 5 Free Fire Emotes, जो हैं बेहद नायाब

Provoke

इस लिस्ट में शामिल सबसे पहले इमोट का नाम Provoke है। इस इमोट को प्लेयर्स 399 डायमंड में स्टोरे से खरीद सकते हैं। इसे इस्तेमाल करने पर कैरेक्टर अपने प्रतिद्वंदी को बैटलफील्ड पर बुलाने का एक्शन करता है। इसका इन-गेम डिस्क्रिप्शन 'Bring it on! Lets see what you have got.' है।

Threaten

लिस्ट में दूसरा नाम Threaten इमोट का है। इसका इस्तेमाल फ्री फायर में दूसरे प्लेयर्स को टीज करने के लिए किया जा सकता है। प्लेयर्स इसका इस्तेमाल प्रतिद्वंदियों को हराने के बाद कर सकते हैं। इसकी कीमत 399 डायमंड है और इसे स्टोरेज से खरीदा जा सकता है। इसका इन-गेम डिस्क्रिप्शन 'Do you dare to challenge me?' है।

Dab

Free Fire में मिलने वाले सबसे यूनिक और रिफ्रेशिंग इमोट्स में से एक Dab है। इसका इस्तेमाल करने पर इन-गेम कैरेक्टर दो डैब्स करता है, जो देखने में काफी शानदार लगता है। यह बेहद सस्ता है और प्लेयर्स को इसके लिए सिर्फ 199 डायमंड खर्च करने होते हैं। इसका इन गेम डिस्क्रिप्शन ‘Follow my moves. C’mon!’ है।

Death Glare

Free Fire में Death Glare एक और आकर्षक इमोट है और बहुत रेयर है। इसके गेम में काफी कम देखा जाता है। जब कोई प्लेयर इस इमोट का इस्तेमाल करता है, तो इन-गेम कैरेक्टर एक बहेतरीन बैकफ्लिप करता है। यह देखने में बेहद आकर्षक लगता है और दूसरे प्लेयर्स का ध्यान भी खींचता है। प्लेयर्स इस इमोट को महज 399 डायमंड खर्च कर इन-गेम स्टोर से खरीद सकते हैं। इसका इन-गेम डिस्क्रिप्शन ‘Look at me in the eye, I dare you.’ है।

Moon Flip

फ्री फायर में मून फ्लिप भी नायाब इमोट्स में से एक है। इसके इस्तेमाल पर इन-गेम कैरेक्टर साइड बैक फ्लिप करता है, जो देखने में बेहद आकर्षक लगता है। इस इमोट के लिए प्लेयर्स को 399 डायमंड खर्च करने होंगे। इसका इन-गेम डिस्क्रिप्शन ‘Watch my moon kick!’ है।