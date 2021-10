Free Fire में मिलेने वाली Top 5 Gun Skin, जिनमें मिलता है एनिमेटेड इफेक्ट

Free Fire में कॉस्मेटिक आइटम्स की भरमार है। इसमें आपको कैरेक्टर, गन स्किन, इमोट्स, लूट क्रेट्स, पेट्स समेत बहुत से कॉस्मेटिक आइटम्स मिलते हैं। इनमें गन स्किन काफी महत्वपूर्ण है, जिसकी मदद से न सिर्फ हथियारों का नया लुक मिलता है बल्कि उनकी ताकत भी बढ़ती है। गन स्किन की मदद से प्लेयर्स को ज्यादा डैमेज, फायर रेट और कई बेहतर विकल्प मिल जाते हैं। आइए जानते हैं गरीना फ्री फायर में मिलने वाली 5 गन स्किन की डिटेल्स, जो एनिमेटेड विजुअल इफेक्ट के साथ आती हैं। Also Read - Free Fire Pick Your Own Diwali Event में Weapon Royale Voucher समेत पाएं ये धांसू रिवॉर्ड, जानें डिटेल

Free Fire Gun Skin, जिसमें मिलता है एनिमेटेड विजुअल इफेक्ट

Kord KillSpark Shinobi

फ्री फायर में मिलने वाली KillSpark Shinobi गन स्किन कॉर्ड के लिए आती है, जिसके साथ बेहतरीन विजुअल इफेक्ट मिलता है। यह पर्पल कलर के इलेक्ट्रिक बोल्ट्स से कवर है, जो हथियार को दूसरों से अलग बनाती है। इस स्किन की मदद से गन की डैमेज और रेंज पावर को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, इस स्किन के इस्तेमाल के बाद हथियार को रिलोड होने में वक्त लगता है।

AK Flaming Red

फ्री फायर में AK के लिए कई स्किन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें फ्लेमिंग रेड ऑप्शन बेहतरीन एनिमेशन के साथ आता है। इस गन स्किन को यूज करने पर गन से जलती हुई फ्लेम निकलती है। यह गन स्किन हथियार की डैमेज और रेंज दोनों को बढ़ा देता है, जिससे दुश्मनों को आसानी से हराया जा सकता है। हालांकि, इसके साथ मैग्जीन कैपेसिटी की दिक्कत का सामना भी करना होता है।

AN94 Ruby Bride

रूबी ब्राइड गन स्किन AN94 के लिए आती है। गुलाब के डिजाइन वाली यह स्किन बेहतरीन एनिमेशन के साथ आती है। इसमें स्पेशलाइज्ड किल फीड मिलता है, जो देखने में बेहतरीन लगता है। इससे गुलाब की पंखुड़ी वाला एनिमेशन इफेक्ट बाहर आता है। स्किन हथियार की पेनिट्रेशन पावर और डैमेज क्षमता दोनों को बढ़ाता है। हालांकि, इसकी इस्तेमाल के बाद हथियार की रिलोड स्पीड कम हो जाती है।

Swallowtail AWM

फ्री फायर में Swallowtail गन स्किन बेस्ट एनिमेटेड इफेक्ट के साथ आती है। इसे मैक्सिमम लेवल अपग्रेड तक ले जाने पर हथियार के दोनों ओर तितली के लाल पंख निकल आते हैं, जो देखने में बेहद आकर्षक लगते हैं। इस स्किन को इस्तेमाल करने पर गन की फायर रेट और मैग्जीन कैपेसिटी बढ़ जाती है, लेकिन रिलोड स्पीड कम हो जाएगी।

AUG Cyber Bounty Hunter

Free Fire में AUG बेस्ट असॉल्ट राइफ्ल है। उस पर Cyber Bounty Hunter गन स्किन का इस्तेमाल चार चांद लगा देता है। यह गन स्किन बेहतरीन विजुअल एनिमेशन के साथ आती है, जो हथियार को फ्यूचरिस्टिक लुक देता है। इसके यूज से गन में कलरफुल लाइटिंग एनिमेशन मिलेगा। यह गन स्किन हथियार की फायर रेट और एकुरेसी दोनों को बेहतर करती है, लेकिन रेंज कम कर देती है।