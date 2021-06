Free Fire बना सबसे ज्यादा डाउनलोड करने वाला पांचवा गेम, PUBG Mobile हुआ टॉप-10 से बाहर

Free Fire भी की तरह ही लोकप्रिय बैटल रॉयल गेम है। मई 2021 में इस गेम ने डाउनलोड्स के मामले में PUBG Mobile को काफी पीछे छोड़ दिया है। की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला पांचवां गेम बन गया है। वहीं, PUBG Mobile टॉप-10 से बाहर हो गया है। Also Read - PUBG Mobile Traverse 1.4 global version update: ग्लोबल यूजर्स के लिए जारी हुआ APK लिंक, गेम-प्ले होगा इंप्रूव

हाल ही में आयोजित Free Fire World Series 2021 ने भी PUBG Mobile के व्यूअरशिप रिकॉर्ड को तोड़ा है। इस सीरीज को अब तक आयोजित esports के इतिहास में सबसे ज्यादा बार देखा गया है। इसकी व्यूअरशिप 5.4 मिलियन तक पहुंच गई। Also Read - Free Fire Redeem Code 12th June: आज के रिडीम कोड में मिलेंगे कई इन-गेम आइटम्स, देखें पूरी लिस्ट

Free Fire पांचवे पायदान पर

Sensor Tower के हाल में आए आंकड़ों पर नजर डाले तो Garena Free Fire पिछले महीने के मुकाबले दो पायदान नीचे पहुंच गया है और पांचवां स्थान हासिल किया है। मई महीने में के लेटेस्ट लॉन्च हुए गेम Hair Challenge ने टॉप स्थान हासिल किया है। यह गेम और दोनों प्लेटफॉर्म्स पर सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला गेम है। इस गेम के ग्लोबली 36.5 मिलियन डाउनलोड्स हैं। इस गेम को डाउनलोड करने के मामले में भारत 22 प्रतिशत के साथ पहले नंबर पर है। वहीं, ब्राजील 7.5 प्रतिशत के साथ दूसरे नंबर पर है। Also Read - Battlegrounds Mobile India की लॉन्चिंग डेट से लेकर APK लिंक तक, जानें सभी डिटेल्स

Bridge Race दूसरा सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला गेम

Bridge Race गेम इसके बाद ग्लोबली दूसरा सबसे ज्यादा डाउलोड किया जाने वाला गेम है। इस गेम को 32.3 मिलियन डाउनलोड्स मिले हैं। इस गेम को भी भारत में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया गया है। इस गेम के 18.5 प्रतिशत डाउनलोड भारत से है। वहीं, ब्राजील 8 प्रतिशत डाउनलोड के साथ दूसरे नंबर पर है। Paper Fold और क्रमशः तीसरे और चौथे नंबर पर है।

PUBG Mobile पिछले महीने सबसे ज्यादा कमाई करने वाला गेम रहा है। हालांकि, डाउनलोड के मामले में यह फिसड्डी साबित हुआ है। App पर यह गेम पांचवां सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला गेम है। वहीं, भी पर सबसे ज्यादा डाउनलोड्स के मामले में 10वें पायदान पर है।

ये है ग्लोबली सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाले गेम (मई 2021)

Hair Challenge by Zynga

Bridge Race by Supersonic

Paper Fold by Good Job Games

Ludo King by Gametion

Free Fire by Garena

Subway Surfers by Sybo Games

by King

High Heels by Zynga

Going Balls by Supersonic

Makeover Run by Moonee