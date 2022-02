Garena Free Fire में आज, 7 फरवरी 2022 को एक नया इवेंट शुरू हुआ है, जहां प्लेयर्स एक्स्क्लूसिव वैलेंटाइन आइटम्स पा सकते हैं। इनमें कैरेक्टर बंडल्स, गलू वॉल स्किन, इमोट, कटाना स्किन, बैकपैक और पेट स्किन जैसी चीजें शामिल हैं। इस इवेंट का नाम Valentine’s Wish है, जहां आपको डायमंड के इस्तेमाल से विश करनी होगी और मौजूद प्राइज पूल से इनाम कलेक्ट करने होंगे। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Garena Free Fire में इस तरह जमा करने हैं Beatz Token, जो दिलाएंगे ढेरों इनाम

Garena Free Fire: Valentine’s Wish

Garena Free Fire में 7 फरवरी को Valentine’s Wish इवेंट शुरू हुआ है जहां प्लेयर्स Princes Pink Bundle, Prince Pink Bundle और Flowers of Love इमोट जैसे एक्स्क्लूसिव इनाम जीत सकते हैं। यह इवेंट 13 फरवरी तक लाइव रहेगा, जहां आपको डायमंड के इस्तेमाल से विश करना होगा। Also Read - Free Fire Free Rewards Today (6 Feb): गलू वॉल स्किन से स्पेशल लूट बॉक्स, आज मिलेंगे ढेरों इनाम

एक विश की कीमत 20 डायमंड है। 200 डायमंड के इस्तेमाल पर आपको 10+1 विश मिलेंगी। प्राइज पूल में यूनीक और नॉर्मल दोनों तरह के इनाम मौजूद हैं। इन्हें आप नीचे देख सकते हैं। Also Read - Free Fire में नए इवेंट्स समेत आ रहा Ludo मोड, मिलेंगे ढेरों इनाम और Beatz टोकन

Unique Prizes:

Flowers of Love – इमोट

Prince Pink Bundle

Princess Pink Bundle

Gloo Wall – Power of Love स्किन

Katana – Season of Pink

Heart Angel – बैकपैक स्किन

Golden Rose – बैकपैक स्किन

Season of Love – सर्फबोर्ड स्किन

Valentine’s Fox – पेट स्किन

Cupid’s Arrow – टीशर्ट

Love Kiss (Boy) – शूज

Love Heart (Girl) – शूज

इन इनाम के अलावा प्राइज पूल में Valentine’s Day स्पेशल कार्ड और अवतार फ्रेम भी मौजूद हैं।

Normal Prizes:

Cupid (Scar) Weapon Loot Crate

valentine’s (AK+AWM) Weapon Loot Crate

Water Balloon (AK) Weapon Loot Crate

Pet Food

Resupply Map

Scan

Bonfire

Summon Airdrop

Universal Fragment x50

इन इनाम के अलावा नॉर्मल प्राइज पूल में कई सारे कैरेक्टर्स के मेमरी फ्रैग्मेंट भी शामिल हैं।