Free Fire में ऐसे फ्री मिलेगी Venom backpack skin, जानिए क्लेम करने का तरीका

गरीना फ्री फायर कई एक्टर, एथलीट्स, शो और कंपनियों के साथ करार कर चुका है, जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मैकलॉरेन, वन पंच मैन जैसे नाम शामिल हैं। हाल में ही Free Fire ने Venom: Let There Be Carnage के साथ अपने कोलैबोरेशन का ऐलान किया है। इसके साथ ही डेवलपर्स ने बैटल रॉयल गेम में मिलने वाले आइटम्स की भी जानकारी दी है। Free Fire x Venom 2 कोलैबोरेशन के बाद गेम डेवलपर्स ने कई आइटम्स पेश किए हैं, जो वेनम थीम पर आधारित हैं। इन आइटम्स को आप आने वाले इवेंट्स से हासिल कर सकते हैं। बता दें कि वेनम बैकपैक को आप फ्री में हासिल कर सकते हैं।

Free Fire में कैसे फ्री मिलेगी वेनम बैकपैक स्किन

कोलैबोरेशन इवेंट्स के प्रीव्यू को Free Fire में जोड़ दिया गया है। इसमें आपको Log In Now इवेंट मिलेगा, जिसमें प्लेयर्स को स्पेशल Venom Backpack Skin मिलती है। इसमें कोई खास टास्क या मिशन नहीं है, जिसे यूजर्स को पूरा करना पड़े। प्लेयर्स को सिर्फ फ्री फायर में लॉगइन करना होगा। यानी आप इवेंट के दिन सिर्फ लॉगइन करके फ्री गिफ्ट हासिल कर सकते हैं।

कैसे क्लेम कर सकेंगे रिवॉर्ड?

फ्री रिवॉर्ड पाने के लिए Free Fire में प्लेयर्स को कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। आइए जानते हैं आप किस तरह से वेनम बैकपैक स्किन हासिल कर सकते हैं।

पहले स्टेप में आपको Free Fire ऐप को लॉगइन करना होगा और इसके बाद आपको कैलेंडर आइकन पर क्लिक करना होगा, जो लॉबी में नजर आता है।

यह आपको Free Fire x Venom सेक्शन में जाना होगा और लॉगइन नाउ पर क्लिक करना होगा।

आपकी स्क्रीन पर इवेंट नजर आएगा और आपको रिवॉर्ड्स के सामने क्लेम बटन दिखाई देगा। इस बटन पर क्लिक करने के बाद आप Venom backpack skin को रिडीम कर सकते हैं।

बता दें कि इवेंट्स Free Fire में शुरू नहीं हुआ है। 16 अक्टूबर से प्लेयर्स Free Fire में Venom backpack skin को क्लेम कर सकते हैं।