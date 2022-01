Garena Free Fire में इस तरह मिलेगा फ्री Skyler कैरेक्टर और Beaston पेट

Garena Free Fire में इस वक्त एक नया Watch to Win इवेंट आया है, जहां आप बस गेम की लाइव–स्ट्रीम देखकर ढेरों फ्री रिवॉर्ड जीत सकते हैं। इन फ्री आइटम्स में Skyler Character और Beaston Pet से लेकर Bookie Pants और दूसरे ढेरों इनाम शामिल हैं। यह नया इवेंट 29 जनवरी को शुरू हुआ है और यह 31 जनवरी 2022 तक ऐक्टिव रहेगा। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको Garena के Booyah! ऐप को डाउनलोड करना होगा या फिर Garena Free Fire के अंदर से ही लाइव–स्ट्रीम का इंटरफेस खोलना होगा। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Garena Free Fire Redeem Codes (30 January): जानें कहां और कैसे इस्तेमाल करने हैं कोड्स

Garena Free Fire: Watch to Win Skyler Character

Garena Free Fire में मौजूदा वक्त पर She Play Free Fire कैंपेन चल रहा है। इस कैंपेन का पीक दिन 29 जनवरी को था और इसी मौके पर गेम डेवलपर ने Booyah ऐप पर Watch to Win इवेंट भी शुरू किया है। यहां फ्री फायर प्लेयर्स गेम की स्ट्रीम देखकर बेहतरीन रिवॉर्ड जीत सकते हैं। Also Read - Garena Free Fire ने नए साल में बैन किए 26 लाख अकाउंट्स, जानें वजह

इन आइटम्स में Skyler Character और Beaston Pet समेत दूसरे ढेरों इनाम मौजूद हैं। इन्हें पाने के लिए आपको Booyah ऐप पर 60 मिनट की स्ट्रीम देखनी होगी। प्राइज पूल में से प्लेयर्स को एक रिवॉर्ड 100% गारंटी के साथ मिलेगा। Booyah ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहें तो ऐप के इंटरफेस को Garena Free Fire गेम के अन्दर से ही एक्सेस करके स्ट्रीम को देख सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे लिखे हुए स्टेप्स फॉलो करने होंगे। Also Read - Garena Free Fire में शुरू हुआ नया इवेंट, इमोट के साथ मिल रहे कई शानदार रिवॉर्ड

स्टेप 1: फ्री फायर ओपन करिए और लॉबी में दाईं ओर दिए गए कैलेंडर आइकन पर टैप करिए।

स्टेप 2: ऊपर की तरफ दिए हुए टैब्स में से News पर टैप करिए।

स्टेप 3: अब यहां पर Booyah Watch to Win पर टैप करिए।

स्टेप 4: यहां पर आपको Go To का बटन मिलेगा। इसे दबा दीजिए।

स्टेप 5: अब आपके फोन में Booyah का इंटरफेस खुल जाएगा, जहां आपको दाईं तरफ दिए हुए Login बटन पर टैप करके अपनी फ्री फायर ID के साथ लॉग–इन करना होगा।

स्टेप 6: अब आपको यहां पर मौजूद फ्री फायर स्ट्रीम में से एक को सेलेक्ट करके 60 मिनट तक स्ट्रीम देखनी होगी।

स्ट्रीम देखने के बाद Garena Free Fire आपको मौजूद रिवॉर्ड की लिस्ट में से एक रिवॉर्ड फ्री में देगा। इसे पाने के लिए आपको बस Booyah ऐप या Free Fire के अन्दर से Booyah इंटरफेस में इसे क्लेम करना होगा। ध्यान रखिए कि स्ट्रीम देखने से पहले आपको Booyah ऐप में अपने Free Fire अकाउंट को लिंक करना होगा।