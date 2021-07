Garena Free Fire में प्लेयर्स के लिए लगातार नए सरप्राइज ऑफर्स जारी किए जाते हैं। डेवलपर गेम में प्लेयर की रूचि बनाए रखने के लिए कई तरह के रिवार्ड ऑफर करते हैं। PUBG Mobile की तरह ही इस बैटल रॉयल गेम के लाखों प्लेयर्स हैं और यह गेम Google Play Store पर सबसे लोकप्रिय गेम बनकर उभरा है। Also Read - Free Fire Redeem Codes का यूज इंडियन सर्वर पर कैसे करें? जानें पूरी डिटेल

हाल ही में Free Fire के लिए नया Spin Event शुरू हुआ है। इस इवेंट में प्लेयर बॉल स्पीन करके Kord Killspark गन स्कीन जीत सकते हैं। बता दें कि Garena ने हाल ही में Kord स्कीन को लॉन्च किया है। यह दूसरा स्कीन है जिसे प्लेयर Weapon Royale Event के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। Also Read - Free Fire में Gun Skins और Emotes को Free कैसे पाएं, धांसू हो जाएगी आपकी गेमिंग

यही नहीं Garena प्लेयर्स के लिए Free Fire Redeem codes भी जारी करता है, जिसके जरिए प्लेयर इन-गेम स्कीन, वेपन्स, कॉस्मैटिक्स आदि खरीद सकते हैं। Free Fire के स्कीन की बात करें तो इनमें कैरेक्टर स्कीन, वेपन स्कीन, ग्लू वॉल स्कीन, बैकपैक स्कीन और कई तरह के आकर्षक कॉस्मैटिक्स शामिल हैं। Also Read - Garena Free Fire में इस तरह मिलेगा Pegasus Skywing, जीत सकते हैं डायमंड्स और कई और बोनस रिवार्ड

Quick and efficient – a practice the ninjas believe in. 🥷In the same way, the new skin Kord Killspark Shinobi does its job so swiftly it feels like it was never there. 🤫

Get the powerful gun skin now through Weapon Royale. 🔫 #FreeFire #IndiaKaBattleRoyale #Booyah pic.twitter.com/a8b9wW8iLh

