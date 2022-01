Garena Free Fire में हाल ही में New Year Party शुरू हुई है, जहां आप ढेरों रिवॉर्ड और इन-गेम आइटम्स फ्री पा सकते हैं। इन रिवॉर्ड को पाने के लिए आपको गेम के इवेंट्स में हिस्सा लेना होगा और कुछ मिशन पूरे करने होंगे। इन्हीं इवेंट्स में से एक है Welcome The New Year! इवेंट, जो आज, 10 जनवरी को शुरू हुआ है। यहां प्लेयर्स कुछ आसान से मिशन पूरे करके बेहतरीन से बेहतरीन वेपन लूट क्रेट जीत सकते हैं। आइए जानते हैं कि आप किस तरह इन रिवॉर्ड को कलेक्ट कर सकते हैं। Also Read - Garena Free Fire के इस इवेंट में मिलेंगे Incubator Voucher समेत ढेरों फ्री रिवॉर्ड, बस करना होगा छोटा सा काम

Garena Free Fire: Welcome The New Year!

Garena Free Fire के Welcome The New Year! इवेंट की शुरुआत गेम में आज, यानी 10 जनवरी को हुई है और यह 18 जनवरी 2022 तक लाइव रहेगा। यहां आपको आसान से मिशन पूरे करके New Year 2022 Token जमा करने होते हैं, जिन्हें आप रिवॉर्ड के बदले रिडीम कर सकते हैं। ये मिशन रोज बदलते रहते हैं। आज इन टोकन को जमा करने के लिए आपको नीचे लिखे हुए मिशन पूरे करने होंगे: Also Read - Garena Free Fire में आया कमाल का बैकपैक, जो हर लेवल पर बदलता है स्टाइल: जानें कैसे मिलेगा फ्री

Play Match – 1 times

Kill Enemies – 5 times

Get Top 5 – 1 times

Play – 60 minutes

टोकन जमा करने के बाद प्लेयर्स को इन्हें रिवॉर्ड के बदले रिडीम करना होगा। आप नीचे लिखे हुए रिवॉर्ड को क्लेम कर सकते हैं: Also Read - Garena Free Fire Redeem Codes 9 January Update: इंडियन सर्वर पर आज मिलेगा फ्री रिवॉर्ड

Star General Weapon Loot Crate

Champion Boxer Weapon Loot Crate

Hurricane Delivery Weapon Loot Crate

Superstar Weapon Loot Crate

Weapon Loot Crate कैसे करें क्लेम

Welcome The New Year! इवेंट में आपको वेपन लूट क्रेट को रिडीम करने के लिए 5, 10 या 15 New Year 2022 Token इस्तेमाल करने होंगे। इन्हें रिडीम करने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे:

आपको Garena Free Fire ओपन करके अपने अकाउंट में लॉग-इन करना होगा। अब दाईं तरफ दिए हुए कैलेंडर आइकन पर टैप करके इवेंट पेज पर जाना होगा। यहां आपको ऊपर की तरफ दी हुई New Year Party टैब पर क्लिक करके Welcome The New Year! इवेंट इंटरफेस पर जाना होगा।

यहां आपको Collect New Year Tokens टैब में मिशन दिखाई देंगे और इसके पास में मौजूद Change New Year Tokens टैब में रिवॉर्ड दिखाई देंगे। पहली टैब में मिशन पूरे करके आपको टोकन क्लेम करने होंगे और फिर दूसरी टैब में इनको इस्तेमाल करके रिवॉर्ड रिडीम करने होंगे।