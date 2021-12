Garena Free Fire में इस वक्त New Age कैंपेन चल रहा है, जहां प्लेयर्स विंटर से जुड़े कपड़े, गियर और दूसरे इन-गेम आइटम्स जीत सकते हैं। इस कैंपेन में कुछ रिवॉर्ड फ्री में मौजूद हैं और कुछ आइटम्स के लिए आपको डायमंड खर्च करके स्पिन में हिस्सा लेना होगा। ऐसा ही एक इवेंट है Winter Tower, जहां स्पिन करके आप Frozen Flame Punch और Scythe of Snow जैसे रिवॉर्ड हासिल कर सकते हैं। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Garena Free Fire में शुरू हुआ Nairi Top Up Event, फ्री में कैरेक्टर समेत पाएं कई शानदार रिवॉर्ड

Garena Free Fire: Winter Tower

Garena Free Fire में आज, 29 दिसंबर को New Age कैंपेन के तहत एक नया इवेंट Winter Tower शुरू हुआ है। यहां प्लेयर्स को डायमंड की मदद से स्पिन करके एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड मिलेंगे, जो दिखने में बिलकुल अलग और स्पेशल हैं। यह इवेंट गेम में 4 जनवरी तक लाइव रहेगा, जिस दौरान आप Frozen Flame Punch, Death Snowfall Backpack और Scythe of Snow पा सकते हैं।

इन रिवॉर्ड को पाने के लिए आपको स्पिन करके Legends Token जमा करने होंगे। इन Legends Tokens को आप रिवॉर्ड के बदले रिडीम कर सकते हैं। एक सिंगल स्पिन की कीमत 20 डायमंड है और एक साथ 5 स्पिन करने पर आपको 90 डायमंड खर्च करने होंगे। रिवॉर्ड और उन्हें पाने के लिए जरूरी टोकन की संख्या नीचे लिखी हुई है:

1 Legends Token – Scythe of Snow

2 Legends Token – Death Snowfall

3 Legends Token – Frozen Flame Punch

कैसे मिलेगा Frozen Flame Punch

हर स्पिन करने पर जरूरी नहीं है कि आपको लेजेंड टोकन मिल जाए, क्योंकि प्राइज पूल में टोकन के अलावा भी कई सारे रिवॉर्ड मौजूद हैं। इनमें cube fragments, vouchers, memory fragments, loot crate और दूसरे आइटम्स शामिल हैं। अगर आप तीन ऐसे रिवॉर्ड जमा कर लेते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है तो आप इन्हें एक एक्स्ट्रा स्पिन के बदले एक्सचेंज कर सकते हैं। ये रिवॉर्ड इवेंट पेज पर आपके बैग में नजर आएंगे।

इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए आपको Garena Free Fire को ओपन करना होगा और लेफ्ट साइड में दिए हुए Luck Royale सेक्शन में जाना होगा। यहां पर आपको Winter Tower ऑप्शन मिलेगा, जहां आप डायमंड की मदद से स्पिन कर पाएंगे। Legends Token जमा करने के बाद आप इसी पेज पर राइट साइड में दिए हुए रिडीम ऑप्शन की मदद से अपनी पसंद के एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड हासिल कर सकते हैं। Frozen Flame Punch के लिए आपको 3 Legends Token इस्तेमाल करने होंगे।