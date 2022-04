Free Fire की पहली एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म का इंतजार फैन्स बेसब्री से कर रहे हैं। अब कुछ ही घंटों के बाद यानी कल 29 अप्रैल को गरेना अपनी इस फिल्म को रिलीज करने वाला है। इस फिल्म का नाम How to start a fire है। गरेना ने अपनी इस पहली फिल्म का आज दूसरा ट्रेलर लॉन्च किया है। Also Read - Free Fire MAX के 5 सबसे रेयर बंडल, Cobra Bundle की तरह हैं पसंदीदा और जबरदस्त

आज लॉन्च किए इस दूसरे ट्रेलर में दिखाया गया है कि Free Fire MAX की इस फिल्म का मेन कैरेक्टर हयातो यागामी अपने-आप को बचाने के लिए एक डायनोशोर जैसे दिखने वाले जानवार से फाइट करता है। गरेना ने अपने सोशल मीडिया के जरिए इस ट्रेलर को रिलीज किया है और लिखा है कि कल पूरी शॉर्ट फिल्म रिलीज की जाएगी।

फिल्म में होगी हयातो की कहानी

गरेना ने कुछ दिन पहले इस शॉर्ट फिल्म का पहला ट्रेलर भी लॉन्च किया था, जिससे पहली बार इस फिल्म के बारे में जानकारी मिली थी। ट्रेलर्स के अनुसार फिल्म में हयातो यागामी की लाइफ स्टोरी दिखाई जाएगी। हयातो यागामी 20 साल का एक पुरुष कैरेक्टर है। इस जन्मदिन 21 मार्च को होता है। हयातो, यागामी ग्रुप इंटरनेशनल का ज्येष्ठ उत्तराधिकारी है। यागामी ग्रुप एक बड़ी शक्तिशाली संस्था है।

हयातो आराम से अपनी जिंदगी जीता है लेकिन जिंदगी को हयातो का प्लान पसंद नहीं आता। Hayato Yagami की फैमिली में एक ऐसी ट्रेजडी होती है, जो हयातो के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां छोड़कर चली जाती है। कल रिलीज होने वाली पहली शॉर्ट फिल्म में हयातो की इसी कहानी को फ्री फायर यूनिवर्स में दिखाया जाएगा।

फ्री फायर यूनिवर्स गरेना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जिसपर आप फ्री फायर की इस एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म को देख सकते हैं। इसके अलावा आप इस प्लेटफॉर्म पर गरेना के मेन कैरेक्टर्स की स्टोरी, कॉमिक्स और वीडियो को भी देख सकते हैं।