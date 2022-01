Free Fire के डेवलपर्स हमेशा इस गेम में नए टॉप-अप इवेंट्स को पेश करते रहते हैं, जिससे यूजर्स के पास किसी ना किसी इन-गेम आइटम्स को रिवॉर्ड्स के तौर पर पाने का मौका होता है। टॉप-अप इवेंट्स में यूजर्स को डायमंड्स भी मिलते हैं। Nairi top up इवेंट के खत्म होने के बाद अब गरेना ने इस गेम में नया साल शुरू होने के साथ ही Mystery Bonus Top Up इवेंट को शुरू कर दिया है, जो शायद नए साल के मौके पर सबसे शानदार डील साबित हो सकती है। आइए हम आपको इस नए इवेंट और इससे रिवॉर्ड पाने का प्रोसेस बताते हैं। Also Read - Free Fire OB32 एडवांस सर्वर के लिए यहां मिलेगा एक्टिवेशन कोड, जानें पूरी प्रक्रिया

Mystery Bonus Top Up

Mystery Bonus Top Up इवेंट की शुरुआत 1 जनवरी 2022 यानी आज से हुई है। इस टॉप-अप इवेंट में प्लेयर्स पूरे के पूरे 100 पर्सेंट एडिशन डायमंड्स भी जीत सकते हैं। इससे यूजर्स को डायमंड्स काफी सस्ते में मिल सकते हैं। Also Read - Free Fire के 20 लाख से ज्यादा बेईमानों को गरेना ने किया Permanent Ban, जानें पूरी डिटेल

इस इवेंट में बोनस अमाउंट पर कोई लिमिट नहीं है। इसका मतलब है कि प्लेयर्स टॉप-अप पैक में एडिशन बोनस डायमंड्स का रिवॉर्ड पा सकेंगे। हालांकि खरीदारी करने की लिमिट 3 जनवरी 2022 तक है। आइए हम आपको बोनस टॉप-अप पाने का तरीका बताते हैं। Also Read - Free Fire Redeem Code Today (31st December): आज फ्री में मिलेंगे Wasteland Surfboard समेत कई आइटम, इस तरह करें क्लेम

स्टेप 1: Free Fire खोलने के बाद प्लेयर्स को इवेंट्स एक्सेस करना होगा।

स्टेप 2: अब यूजर्स को पहले Mystery Bonus Top Up को क्लिक करना है। उसके बाद यूजर्स को Go to बटन पर क्लिक करना होगा। अब यूजर्स को Get Bonus को बटन क्लिक करना होगा, जिससे यूजर्स एडिशनल डायमंड पर्सेंटेज पा सकेंगे।

स्टेप 3: गेमर एडिशनल डायमंड पर्सेंटेज के साथ इन-गेम करंसी खरीद सकते हैं।

टॉप-अप का बेस प्राइस

100 डायंमड्स – 80 रुपये

310 डायंमड्स – 250 रुपये

520 डायंमड्स – 400 रुपये

1060 डायंमड्स – 800 रुपये

2180 डायंमड्स –1600 रुपये

5600 डायंमड्स – 4000 रुपये

गेमर्स इस बात का ध्यान रखें कि इस टॉप-अप इवेंट के दौरान इन सभी डायमंड पैक के साथ यूजर्स को मुफ्त में एडिशनल डायमंड्स का रिवॉर्ड मिलेगा।