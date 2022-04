Free Fire MAX और Free Fire के फैन्स के लिए गरेना ने कुछ स्पेशल सरप्राइस दिया है। इस बार गरेना ने अपने गेमर्स के लिए एक एनिमेटेड सीरीज रिलीज करने का फैसला किया है। गरेना ने आज अपनी इस अपकमिंग सीरीज का ट्रेलर भी लॉन्च कर दिया है। इस सीरीज का नाम How to Start A Fire है। आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं और ट्रेलर भी दिखाते हैं। Also Read - Free Fire MAX में आज से शुरू होगा Weekend Mission, 4 टास्क पूरे करने पर मिलेंगे 4 शानदार Rewards

गरेना ने Free Fire की पहली एनिमेटेड सीरीज, हाउ टू स्टार्ट ए फायर का ऐलान किया है। आइए हम आपको इसकी रिलीज डेट होगी, इसमें कौन से कैरेक्टर्स होंगे और इसका ट्रेलर कैसा है, इन सभी चीजों के बारे में बताते हैं।

फ्री फायर की फिल्म

इस बार गरेना ने अपने फैन्स के लिए कुछ अलग लेकर आने का फैसला किया है। इस एनिमेशन सीरीज में फ्री फायर के मैन कैरेक्टर Hayato Yagami की कहानी दिखाई जाएगी। How to Start A Fire का ट्रेलर आज लॉन्च किया गया है और इसकी पूरी सीरीज 23 अप्रैल को लॉन्च की जाएगी। Also Read - Free Fire Max Redeem Code for Today 15 April 2022: रिडीम करें यह कोड और फ्री में पाएं Diamond Royal Voucher

इसके ट्रेलर में देखा जा सकता है कि फ्री फायर के सबसे लोकप्रिय कैरेक्टर्स में से एक Hayato Yagami अपने हाथ में एक तलवार लिए जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस एनिमेटेड सीरीज में भी Hayato की जिंदगी की पूरी कहानी होगी। उसमे बहुत ही शानदार ग्राफिक्स और बैटल रॉयल फिल्ड्स का इस्तेमाल करके दर्शकों को दिखाया जाएघी कि Hayato की जिंदगी में बार-बार कितनी बाधाएं आई और उसने एक-एक कर बड़ी ही समझदारी से सभी बाधाओं को पार किया।

कहानी में क्या होगा?

अब फ्री फायर की इस फिल्म में कैरेक्टर्स की फाइट देख पाएंगे और उसकी एक झलक गरेना ने आज रिलीज किए ट्रेलर में दिखा दी है। Free Fire Tales की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, हयातो यागामी ग्रुप का सबसे बड़ा उत्तराधिकारी है। यागामी ग्रुप में एक इंटरनेशनल मेगा एनर्जी कॉरपरेशन है। हयातो के पिता Souta Yagami ने शायद यह निर्णय किया है कि वो कॉरपरेशन का अगले उत्तराधिकारी होंगे।

हालांकि, जीवन में कुछ और ही होना निश्चित था। हयातो के परिवार में एक भयंकर त्रासदी आती है, जिसके बाद उस कॉरपरेशन की पूरी जिम्मेदारी हयातो के कंधों पर आ जाती है। हयातो के अलावा इस फिल्म में इज़ाबेल लियोनेल जैसे कई अन्य Free Fire Characters भी होंगे, जिसकी वजह से यह शायद काफी मजेदार भी हो सकता है। आइए हम आपको गरेना फ्री फायर की पहली फिल्म का ट्रेलर दिखाते हैं।