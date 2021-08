Free Fire 4th Anniversary की तारीख का खुलासा, जानें रिवॉर्ड और इवेंट डिटेल

Free Fire को लॉन्च हुए जल्द ही चार साल होने वाले हैं। इसका मतलब है कि फ्री फायर गेम अपनी चौथी एनीवर्सरी मनाने वाला है। यह दुनिया भर में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला रॉयल बैटल गेम है। इसकी एनीवर्सरी के मौका पर गेम के डेवलपर Garena प्लेयर्स के लिए Free Fire 4th Anniversary Event ला रहा है। Also Read - Free Fire में फ्री में डायमंड्स पाने के 7 तरीके, जिनसे आप खरीद सकेंगे Guns Skins, Characters और बहुत कुछ

इस इवेंट में कई इन-गेम इवेंट, रिवॉर्ड और रिडीम कोड समेत काफी कुछ शामिल होगा। बता दें कि Free Fire 4th Anniversary इवेंट की शुरुआत इस महीने के अंत में होगी।

Free Fire 4th Anniversary Date in India

हाल ही में Garena ने Free Fire 4th Anniversary की तारीख की घोषणा कर दी है। एनीवर्सरी 28 अगस्त, 2021 को है। हमने यहां एनीवर्सरी इवेंट के दौरान गेम में आने वाली चीजों की डिटले दी है। हाल ही में गरेना ने एक OB29 पैच नोट जारी किया है, जो एनिवर्सरी इवेंट अपडेट के साथ आता है।

Garena समय-समय पर प्लेयर्स और फैन्स के लिए नए-नए इवेंट, रिडीम कोड और रिवॉर्ड लाता रहता है। हर साल एनीवर्सरी पर कोई न कोई इवेंट जरूर आता है और प्लेयर्स को ढेरों रिवॉर्ड देकर जाता है। Free Fire प्लेयर्स बेसब्री से इस इवेंट का इंतजार करते हैं क्योंकि इसमें उन्हें तरह-तरह के गेम खेलकर फ्री में रिवॉर्ड पाने का मौका मिलता है।

Free Fire 4th Anniversary Event Details

4th Anniversary Party: 20th August to 5th September

Lone Wolf Mode Opens: 20th August to 29th August

Login 7 days: 23rd August to 1st September

Complete Missions: 20th August to 5th September

Exchange Tokens: 28th August to 5th September

Anniversary Quiz: 20th August to 29th August

After match drop( 4x only on 28th August): 20th August to 5th September

BOOYAH Now! : 28th August to 5th September

Login for free character: 28th August

CS Cup Challenge 1.0: 28th August

Play to get Cube fragment: 28th August

CS Cup Challenge 2.0: 3rd September

फ्री फायर खेलने वाले प्लेयर्स इस इवेंट में फ्री में शानदार रिवॉर्ड पा सकेंगे।