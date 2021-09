Genshin Impact 2.1: Raiden Shogun के बैनर समेत गेम में जुड़े ढेरों नए फीचर्स

Genshin Impact का वर्जन 2.1 आ चुका है। इस नई अपडेट के साथ गेम में ढेरों नई चीजें जुड़ी हैं, जिनमें Inazuma रीजन के नए आइलैंड और Raiden Shogun (Baal) का बैनर भी शामिल है। आइए देख लेते हैं, Genshin Impact 2.1 में प्लेयर्स के लिए क्या नया है। Also Read - Genshin Impact Promo Codes: वर्जन 2.1 प्रीव्यू पर आए 3 नए प्रोमो कोड्स, दिलाएंगे फ्री रिवॉर्ड

Raiden Shogun banner

Genshin Impact 2.1 में Reign of Serenity नाम का बैनर जुड़ा है, जिसका मेन अट्रैक्शन 5 स्टार कैरेक्टर Raiden Shogun है। इसके साथ ही बैनर में 4 स्टार कैरेक्टर Sucrose, Xiangling और Kujou Sara भी मौजूद हैं।

Test Run: Genshin Impact 2.1

नए बैनर के साथ ही Genshin Impact में नया टेस्ट रन इवेंट भी जुड़ा है, जहां प्लेयर्स के पास Raiden Shogun, Sucrose और Kujou Sara को ट्राई करने का मौका मिलेगा। इवेंट पूरा करने पर प्लेयर्स को रिवॉर्ड भी मिलेंगे।

Genshin Impact 2.1: Aloy

PlayStation प्लेयर्स के लिए Horizon Zero Dawn की कैरेक्टर Aloy अब Genshin Impact 2.1 में मौजूद है। यह 5 स्टार Cryo कैरेक्टर है जो सभी को फ्री में मिलेगी। PC और मोबाइल यूजर्स को इस कैरेक्टर के लिए 2.2 वर्जन का इंतजार करना होगा।

New Weapons

नई अपडेट के साथ में गेम में चार नए वेपन जोड़े जाएंगे। फिलहाल गेम में Everlasting Moonglow और Engulfing Lightning दो नए 5 स्टार वेपन हैं, जिन्हें बैनर से पुल किया जा सकता है। इन बैनर पर 4 स्टार वेपन Luxurious Sea Lord और The Catch भी मौजूद हैं।

Genshin Impact 2.1: new islands

Genshin Impact 2.1 में Inazuma रीजन में दो नए आइलैंड जुड़े हैं– Seirai Island और Watatsumi Island। इन आइलैंड को अनलॉक करने के लिए प्लेयर्स के पास कमज-कम Adventure Rank 30 होनी चाहिए और Archon Quest “Chapter II: Act I – The Immovable God and the Eternal Euthymia” को पूरा करना होगा।

दूसरे बदलाव

Genshin Impact 2.1 के साथ में Fishing Gameplay सिस्टम जुड़ चुका है। नई अपडेट में एक नया Archon Quest “Chapter II: Act III – Omnipresence Over Mortals” जोड़ा जाएगा, नए वर्ल्ड क्वेस्ट जोड़े जाएंगे और साथ ही नए इवेंट भी मिलेंगे। नई अपडेट में Nobushi और Kairagi को थोडा कमजोर कर दिया गया है। इसके साथ ही गेम में एक नया वीकली बॉस Signora जोड़ी जाएगी।