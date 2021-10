Genshin Impact 2.2 Update: रिलीज डेट और रिवॉर्ड से लेकर जानें नए फीचर्स और कैरेक्टर तक

Genshin Impact 2.2 update: miHoYo के पॉपुलर ओपन वर्ल्ड रोल-प्लेयिंग एडवेंचर गेम Genshin Impact में बड़ी अपडेट आने वाली है। गेम का वर्जन 2.2 एक अपडेट के जरिए लाइव होगा, जिसके साथ प्लेयर्स को नए कैरेक्टर, नए बैनर, इनाजुमा रीजन में नया आइलैंड, नए मिशन और ढेरों रिवॉर्ड मिलेंगे। यह अपडेट 12 अक्टूबर को लाइव होगी मगर आप चाहें तो अभी से नए वर्जन का रिसोर्स पैक डाउनलोड करके रख सकते हैं। नया वर्जन लाइव होते ही आपका वर्जन अपडेट हो जाएगा। आइए जान लेते हैं कि इस नए वर्जन में प्लेयर्स को क्या मिलने वाला है। Also Read - PUBG Mobile को पछाड़ Genshin Impact बना दुनिया का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला गेम

Genshin Impact 2.2 Update 12 अक्टूबर को 8:30am IST से लाइव हो जाएगी। मेंटेनेंस पीरियड के बाद miHoYo प्लेयर्स को रिवॉर्ड में 300 Primogems देगा और सर्वर डाउन होने के हर एक घंटे के बदले 60 जेम भी दिए जाएंगे। नए वर्जन में नए एनिमी, नए क्वेस्ट, नए इवेंट्स और बहुत सारी एक्टिविटीज भी जोड़ी जाएंगी। आप नीचे इनमें से खास बदलाव के बारे में जान सकते हैं। Also Read - Genshin Impact v2.2 प्रीव्यू के साथ आए नए Promo Codes, फ्री मिलेंगे 300 Primogems और दूसरे रिवॉर्ड

नया एरिया: Genshin Impact के नए वर्जन में प्लेयर्स के लिए एक नया Tsurumi Island अनलॉक होगा। यह एरिया इनाजुमा रीजन में पड़ेगा। गेम बताता है कि यह आइलैंड एक धुंध से घिरा हुआ है, जहां सिर्फ कुछ ही लोग जाने की हिम्मत कर पाते हैं। 2.2 अपडेट के बाद गेम में आपको यह आइलैंड नजर आएगा। इसे अनलॉक करने के लिए आपको वर्ल्ड क्वेस्ट Seirai Stormchasers को पूरा करना होगा। Also Read - Genshin Impact में जुड़ा नया Spectral Secrets इवेंट, दिलाएगा फ्री Primogems

Hello, Travelers~ Version 2.2 is just around the corner. Click the picture below for a quick overview~

View the full notice here >>>https://t.co/ngW2U4CpOw#GenshinImpact pic.twitter.com/kGO3SBaKnm

— Genshin Impact (@GenshinImpact) October 11, 2021