Genshin Impact Patch 3.0 का इंतजार अब कुछ ही देर बाद खत्म होने वाला है। Genshin Impact Patch 3.0 के स्पेशल प्रोग्राम प्रीमियर का ऐलान पहले ही कर दिया गया था। इसकी शुरुआत 13 अगस्त, 2022 को भारतीय समयानुसार शाम 5.30 बजे से होगी।

प्लेयर्स इस गेम के इस स्पेशल प्रोग्राम की लाइवस्ट्रीमिंग को देखकर गेम में आने वाले सभी नए कंटेंट के बारे में जान सकते हैं। आपको बता दें कि Genshin Impact में आने वाले नए पैच अपडेट की लाइवस्ट्रीमिंग के दौरान रिडीम कोड्स भी बताए जाएंगे, जिन्हें गेमर्स अगले 24 घंटे तक क्लेम कर सकते हैं और मुफ्त में अपने लिए कुछ इन-गेम आइटम्स को पा सकते हैं।

फैन्स इसके लाइवस्ट्रीम को दो प्लेटफॉर्म्स Twitch और Bilibili पर देख सकते हैं। हालांकि इसका प्रीमियर बाद में Genshin Impact के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर दोबारा से भी चलाया जाएगा, तो यूजर्स बाद में भी देख सकते हैं। आइए हम आपको 3.0 Special Program के बारे में कुछ जरूरी बातें बताते हैं।

इस प्रोग्राम के जरिए फैन्स को कुछ नए बदलावों, नए फीचर्स, नए कैरेक्टर्स, नए वेपन्स की उम्मीद है। इसके अलावा डेवलपर्स patch 3.0 के ग्लोबल रिलीज डेट का भी ऐलान कर सकते हैं। फैन्स 3.0 Special Program की लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए अलग-अलग कारणों से उत्साहित रहते हैं।

Version 3.0 Special Program Preview

Dear Travelers,

The special program will premiere on the official Twitch on 8/13/2022 at 08:00 AM (UTC-4)!

>>>https://t.co/iSfDaE9iy6

It will feature juicy details about V3.0. It will also “drop” some redemption codes & more!#GenshinImpact pic.twitter.com/4aay5YQeJ8

— Genshin Impact (@GenshinImpact) August 11, 2022