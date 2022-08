Genshin Impact 3.0: पॉपुलर ओपन वर्ल्ड गाचा गेम Genshin Impact अगले बड़े अपडेट के लिए तैयार है। नए वर्जन में इस गेम में नया Sumeru रीजन जोड़ा जाएगा, जिसके साथ गेम की स्टोरी भी आगे बढ़ेगी। Also Read - Genshin Impact 3.0 livestream: ऐसे देखें लेटेस्ट अपडेट की लाइव स्ट्रीमिंग और पाएं फ्री रिडीम कोड

गेम डेवलपर miHoYo (Hoyoverse) ने एक लाइव-स्ट्रीम प्रोग्राम के जरिए Genshin Impact 3.0 के नए रीजन समेत सभी नए फीचर्स और कैरेक्टर्स के बारे में भी जानकारी दी है। गेम का नया वर्जन 24 अगस्त को रिलीज होगा और यहां पर प्लेयर्स को विश बैनर के जरिए नए कैरेक्टर्स के साथ पुराने पॉपुलर कैरेक्टर्स को भी हासिल करने का मौका दिया जाएगा। हम यहां पर जानेंगे कि Genshin Impact 3.0 में आपको कौनसा कैरेक्टर कब मिल सकता है। Also Read - Tower of Fantasy का जलवा, लॉन्च के एक दिन में ही बन गया टॉप मोबाइल गेम

आम तौर पर गेम के हर वर्जन में छह हफ्तों के बाद एक छोटा अपडेट जोड़ा जाता है, जो नए कैरेक्टर बैनर, नए इवेंट और नया स्टोरी क्वेस्ट लेकर आता है। मगर Genshin Impact 3.0 में हर पांच हफ्तों के बाद नया अपडेट मिलेगा। गेम में 3.1 अपडेट 28 सितंबर को आएगा, 3.2 अपडेट 2 नवंबर को आएगा और 3.3 अपडेट 7 दिसंबर को आएगा। इसका मतलब है कि प्लेयर्स को नए कैरेक्टर बैनर काफी जल्दी-जल्दी मिलेंगे। Also Read - PUBG Mobile और Genshin Impact की दमदार टक्कर, जानें किस गेम ने कमाया कितना पैसा

Genshin Impact 3.0 अपडेट 24 अगस्त को आएगा। इसके साथ ही यहां पर दो कैरेक्टर बैनर जोड़े जाएंगे, जो 10 सितंबर तक लाइव रहेंगे। पहले बैनर की हाइलाइट नया 5-स्टार कैरेक्टर Tighnari (Dendro) होगा। दूसरे बैनर की हाइलाइट 5-स्टार कैरेक्टर Zhongli (Geo) होगा, जो अपनी शील्ड के लिए जाना जाता है। इन दोनों बैनर पर तीन 4-स्टार कैरेक्टर्स भी होंगे, जिनमें नई कैरेक्टर Collei (Dendro) भी शामिल होगी।

