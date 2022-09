Genshin Impact में इस वक्त वर्जन 3.0 चल रहा है और गेम डेवलपर जल्द ही गेम में 3.1 वर्जन रिलीज करने वाला है। नए अपडेट के साथ गेम में रेगिस्तान रीजन आएगा। इसके पहले फेज में कई सारे नए कैरेक्टर और वेपन के साथ दो नए कैरेक्टर विश बैनर भी आएंगे। Hoyoverse ने Genshin Impact v3.1 के पहले फेज में आने वाले नए कैरेक्टर्स और इवेंट्स के बारे में भी सारी जानकारी रिवील कर दी है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Genshin Impact में Ganyu और Kokomi को पाने का मौका, नए विश बैनर में मिलेंगे कैरेक्टर

Genshin Impact 3.1 Phase 1

इवेंट बैनर: Cyno – Twilight Arbiter

Genshin Impact v3.1 Phase 1 में पहला विश बैनर Twilight Arbiter होगा। यह 14 अक्टूबर 2022 को जोड़ा जाएगा। इस बैनर की हाइलाइट नया 5-स्टार कैरेक्टर Cyno (Electro) होगा। इसके साथ बैनर में नई 4-स्टार कैरेक्टर Candace (Hydro) भी जोड़ी जाएगी। इस बैनर में पुराने 4-स्टार कैरेक्टर Kuki Shinobu (Electro) और Sayu (Anemo) भी मौजूद होंगे।

इवेंट बैनर: Venti – Ballad in Goblets

Genshin Impact v3.1 Phase 1 में Twilight Arbiter विश बैनर के साथ एक दूसरा विश बैनर Ballad in Goblets भी शामिल होगा। यह भी 14 अक्टूबर 2022 को जोड़ा जाएगा। इस बैनर की हाइलाइट पॉपुलर 5-स्टार कैरेक्टर Venti (Anemo) होगा। इस बैनर में भी पहले बैनर में मौजूद 4-स्टार कैरेक्टर्स – Candace (Hydro), Kuki Shinobu (Electro) और Sayu (Anemo) – शामिल होंगे।

Event Wish “Ballad in Goblets” – Boosted Drop Rate for “Windborne Bard” Venti (Anemo)!

After the Version 3.1 update–2022/10/14 17:59:00#Venti pic.twitter.com/GzyWvECKl3 — Genshin Impact (@GenshinImpact) September 26, 2022

Genshin Impact 3.1: टेस्ट रन

Genshin Impact 3.1 Phase 1 के साथ नया टेस्ट रन इवेंट भी आएगा। यहां पर आपको दोनों कैरेक्टर विश बैनर में मौजूद कैरेक्टर्स को ट्राई करने का मौका दिया जाएगा। ट्रायल के बाद आपको इनाम भी दिए जाएंगे, जिनमें primogems भी शामिल होंगे।

वेपन बैनर: Epitome Invocation

गेम के नए वर्जन में नया वेपन बैनर भी आएगा। इसमें एक पुराना 5-स्टार वेपन Elegy for the End (Bow) मौजूद होगा, जो Venti के लिए सबसे बढ़िया वेपन है। बैनर का दूसरा 5-स्टार वेपन नया Staff of The Scarlett Sands (Polearm) होगा। यह नया वेपन गेम में जुड़ने वाले नए 5-स्टार कैरेक्टर Cyno के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा।

After the Version 3.1 update–2022/10/14 17:59:00#GenshinImpact pic.twitter.com/xurGpgCwop — Genshin Impact (@GenshinImpact) September 26, 2022

इन 5-स्टार वेपन के अलावा इस बैनर में Makhaira aquamarine (Claymore), Favonius Lance (Polearm), Favonius Warbow(Bow), Sacrificial Fragments (Catalyst) और Lion’s Roar (Sword) जैसे 4-स्टार वेपन भी मौजूद होंगे।