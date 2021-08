Genshin Impact में बिना मेहनत, इस तरह मिलेंगे डेली फ्री रिवार्ड

Genshin Impact एक ओपन-वर्ल्ड गेम है जहां प्लेयर्स इधर-उधर घूम कर या साइड क्वेस्ट पूरे करके Artifacts, Adventure Experience, Enhancement Ores, Character Ascension materials, Mora, Primogems और फूड आइटम्स कलेक्ट करते हैं। मगर एक तरीका है जिससे प्लेयर्स बिना कोई मेहनत किए रोजाना कुछ न कुछ रिवार्ड पा सकते हैं। miHoYo का ‘डेली चेक-इन’ फीचर आपको अपने कम्प्यूटर और स्मार्टफोन पर ऐसा करने की आजादी देता है। आइए बताते हैं कैसे। Also Read - PUBG Mobile बन गया सबसे ज्यादा कमाई करने वाला मोबाइल गेम, जानिए कौन हैं टॉप 5 गेम्स

Genshin Impact में Daily check-in रिवॉर्ड पाने के लिए यूजर्स को miHoYo की वेबसाइट पर जाना होगा और अपने miHoYo अकाउंट में लॉग इन करना होगा। यह वही अकाउंट है जिससे आप Genshin Impact खेलते हैं। वेबसाइट पर जाने की जगह पर आप एप्पल ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से miHoYo का नया HoYo Lab ऐप भी इंस्टाल कर सकते हैं। इसे चालू करने के बाद आपको अपने अकाउंट में लॉग इन करना होगा। Also Read - Genshin Impact में जुड़ा नया कैरेक्टर बैनर और टेस्ट रन इवेंट, जानिए सारी डिटेल्स

Also Read - Genshin Impact टेस्ट रन में Yoimiya और Sayu कैरेक्टर को ट्राई करने पर मिलेंगे ढेरों इनाम

अगला स्टेप इवेंट्स टैब में जाकर Daily check-in को सेलेक्ट करना है। यहां आपको हर लॉग इन पर मिलने वाले रिवार्ड की लिस्ट दिखाई देगी। यहां आप अपना डेली चेक-इन रिवार्ड क्लेम कर सकते हैं। अगर आप किसी दिन चेक-इन करना भूल भी जाते हैं तो आपकी स्ट्रीक नहीं टूटेगी और ना ही उस दिन का रिवार्ड गायब होगा। चेक-इन करने पर आपको अपने क्लेम किए रिवार्ड के आगे का रिवार्ड मिलेगा। अगर आप रोज चेक-इन कर रहे हैं तो इसमें आपका ही फायदा है।

The Genshin Impact Daily Check-In feature is here! Check in and claim Primogems!

Click here to see more rewards>>https://t.co/5yGgvu2cTz#GenshinImpact pic.twitter.com/3TbVQg713a

— Genshin Impact (@GenshinImpact) March 1, 2021