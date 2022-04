Genshin Impact के वर्जन 2.6 का पहला हिस्सा पूरा हो चुका है। इसी के साथ गेम में Venti और Kamisato Ayato का विश बैनर खत्म हो गया है। वर्जन 2.6 के दूसरे पार्ट में The Heron’s Court कैरेक्टर इवेंट विश शुरू हुआ है। Also Read - PUBG Mobile से Genshin Impact तक, ये है आपके पसंदीदा गेम्स की कमाई का राज

यह 5 स्टार कैरेक्टर Kamisato Ayaka का विश बैनर है। अयाका के साथ बैनर में Rosaria, Razor और Sayu भी मौजूद होंगे। यह गेम में 20 दिनों तक लाइव रहेगा। आइए इस बैनर और वर्जन 2.6 के दूसरे पार्ट के बारे में डिटेल में जानते हैं।

यह अयाका का रीरन बैनर है। इससे पहले Kamisato Ayaka का विश बैनर हमें गेम के वर्जन 2 में Inazuma रीजन के आर्कन स्टोरी क्वेस्ट की शुरुआत में देखने को मिला था।

Kamisato Ayaka एक 5-स्टार क्रायो कैरेक्टर है। हमेशा की तरह विश बैनर में 5-स्टार कैरेक्टर के साथ तीन 4-स्टार कैरेक्टर भी मौजूद हैं। Rosaria एक 4-स्टार क्रायो पोलआर्म यूजर है। Razor एक 4-स्टार एलेक्ट्रो क्लेमोर यूजर है। Sayu एक 4-स्टार अनेमो क्लेमोर कैरेक्टर है।

Travelers, stock up on weapons and characters in the event wish to make your party stronger in combat!

During this event wish, the event-exclusive 5-star character “Frostflake Heron” Kamisato Ayaka (Cryo) will receive a huge drop-rate boost!#GenshinImpact pic.twitter.com/QXiKahARgx

— Genshin Impact (@GenshinImpact) April 13, 2022