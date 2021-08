Genshin Impact 20 अगस्त को गेम के वर्जन 2.1 का प्रीव्यू दिखाने वाला है, जहां प्लेयर्स को नए अपडेट में आने वाले फीचर्स, वेपन्स, एनिमी और नए कैरेक्टर्स के बारे में बताया जाएगा। इसके साथ ही miHoYo ने गेम में एक नया इवेंट भी जोड़ा है, जिसका नाम है Phantom Flow। यह 20 अगस्त से शुरू हो रहा है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Genshin Impact v2.1 के प्रीव्यू पर मिलेंगे फ्री रीडीम कोड्स, जानिए कब और कहां देखनी है स्ट्रीम

Genshin Impact का Phantom Flow इवेंट गेम में एक फाइटिंग टूर्नामेंट जोड़ता है, जहां प्लेयर्स अलग-अलग तरह के एनिमी और इन-गेम कैरेक्टर्स से लड़ सकेंगे। गेम के बाकी इवेंट्स की तरह इस इवेंट में भी प्लेयर्स को हिस्सा लेने पर रिवॉर्ड मिलेंगे। इनमें Primogems, Hero’s Wit, Mystic Enhancement Ore, Mora, Guide to Transience, Guide to Elegance और Guide to Light मिलेंगी। इस इवेंट को पूरा करने पर BP लेवल भी बढ़ेगा, जिसे आप BP Period टैब में देख सकते हैं। Also Read - Genshin Impact में Aloy का गेम-प्ले हुआ लीक, जानें कब आएगी ये 5 स्टार कैरेक्टर

Shousen, the master of Inazuma’s Shinryuu, offers to help the Traveler initiate an imaginary, no-holds-barred fighting tournament, with a chance to win rewards for it. Also Read - Genshin Impact में Mini Seelie पाने का आखिरी दिन, जानिए कैसे मिलेगा यह पेट

