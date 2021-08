Genshin Impact में जुड़ा नया कैरेक्टर बैनर और टेस्ट रन इवेंट, जानिए सारी डिटेल्स

Genshin Impact में 10 अगस्त को रात 11:30 बजे से एक नया Tapestry of Golden Flames बैनर जुड़ा है और साथ ही एक नया Test Run ट्रायल इवेंट भी शुरू हुआ है। नए बैनर का मेन फीचर 5 स्टार कैरेक्टर Yoimiya है, जिसके साथ में Sayu, Xinyan और Diona कैरेक्टर भी जुड़े हैं। गेम के नए Test Run इवेंट में प्लेयर्स इन्हीं कैरेक्टर का ट्रायल ले सकते हैं, जिसके साथ में इन्हें रिवार्ड्स भी मिलेंगे। Also Read - Genshin Impact टेस्ट रन में Yoimiya और Sayu कैरेक्टर को ट्राई करने पर मिलेंगे ढेरों इनाम

Tapestry of Golden Flames के साथ-साथ Genshin Impact में एक नया Epitome Invocation बैनर भी जुड़ रहा है। यह बैनर अपने साथ में दो 5 स्टार वेपन भी जोड़ रहा है। ये हैं– Skyward Blade और Thundering Pulse। आइए इन सभी बदलाव के बारे में जान लेते हैं। Also Read - Genshin Impact में आ रहे Yoimiya समेत नए कैरेक्टर और वेपन, बैनर की डेट आई सामने

Genshin Impact का नया Tapestry of Golden Flames बैनर 10 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक एक्टिव रहेगा। इस बीच प्लेयर्स Intertwined Wish का इस्तेमाल करके अपना लक आजमा सकते हैं। इस बैनर पर Yoimiya के लिए ड्राप रेट बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से इस बात ज्यादा चांस रहेंगे कि आप इस कैरेक्टर को अनलॉक कर लें। हमेशा की तरह बैनर पर एक साथ 10 Wish इस्तेमाल करने पर एक 4 या 5 स्टार आइटम ड्रॉप प्लेयर्स को मिलेगी। Also Read - Genshin Impact Lost Riches: जानें नए इवेंट में कैसे मिलेगा Special Treasure

Genshin Impact में नए बैनर के साथ ही एक नया Test Run इवेंट भी जुड़ा है जहां आप Yoimiya, Sayu, Xinyan और Diona को ट्राई कर सकते हैं। यहां आप इन प्लेयर्स की सभी स्किल्स और अटैक-स्टाइल को समझ सकते हैं।

“Test Run” Character Trial Event

During this event, Travelers may use fixed lineups containing the selected trial characters to enter specific stages and test them out. Complete the trials to receive the corresponding rewards!#GenshinImpact pic.twitter.com/q9P8qLLdcl

— Genshin Impact (@GenshinImpact) August 8, 2021