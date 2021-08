Genshin Impact का वर्जन 2.1 जल्द ही आने वाला है, मगर गेम डेवलपर miHoYo इस लॉन्च से पहले नए वर्जन का प्रीव्यू दिखाने वाला है। यह प्रीव्यू Genshin Impact के आधिकारिक Twitch और YouTube चैनल पर ब्रॉडकास्ट होगा। Also Read - Genshin Impact में Aloy का गेम-प्ले हुआ लीक, जानें कब आएगी ये 5 स्टार कैरेक्टर

Genshin Impact v2.1 प्रीमियर में प्लेयर्स को नए वर्जन में जुड़ने वाले नए फीचर्स को डिटेल में जानने का मौका मिलेगा। इस ब्रॉडकास्ट के साथ ही गेम के प्रोमो कोड्स भी साझा किए जाएंगे, जिनका इस्तेमाल प्लेयर्स गेम में फ्री रिवॉर्ड पाने के लिए कर सकते हैं। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Genshin Impact में Mini Seelie पाने का आखिरी दिन, जानिए कैसे मिलेगा यह पेट

Genshin Impact v2.1 का प्रीव्यू गेम के आधिकारिक Twitch चैनल पर 20 अगस्त 2021 को 09:00 UTC -4 पर होगा। भारतीय समय के अनुसार यह शाम के 6:30 बजे होगा। Also Read - Genshin Impact में बिना मेहनत, इस तरह मिलेंगे डेली फ्री रिवार्ड

Dear Travelers,

The special preview program for Genshin Impact’s new version will premiere on the official Twitch channel on 08/20/2021 at 09:00 (UTC-4)!

