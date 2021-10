Genshin Impact का नया 2.2 वर्जन अनाउंस हो गया है। गेम की नई अपडेट 13 अक्टूबर को आएगी, जिसके साथ गेम में नए फीचर्स, नया आइलैंड, नए कैरेक्टर और नए एनिमी जोड़े जाएंगे। Genshin Impact Version 2.2 “Into the Perilous Labyrinth of Fog” का प्रीव्यू पेज लाइव हो गया है जहां आप इन सभी बदलाव के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। Also Read - Genshin Impact में जुड़ा नया Spectral Secrets इवेंट, दिलाएगा फ्री Primogems

नए वर्जन के अनाउंसमेंट के साथ ही miHoYo ने Genshin Impact के नए promo codes भी शेयर किए हैं, जो आपको फ्री में 300 Primogems, Mystic Enhancement Ores, Hero’s Wits और 50,000 Mora दिलाएंगे। आइए इन प्रोमो कोड्स को और इनके इस्तेमाल पर मिलने वाले रिवॉर्ड को देख लेते हैं। Also Read - Genshin Impact 2.1: Raiden Shogun के बैनर समेत गेम में जुड़े ढेरों नए फीचर्स

Genshin Impact v2.2 Promo Codes

Promo Code: LBNDKG8XDTND

Reward: 100 Primogems + 10 Mystic Enhancement Ores Also Read - Genshin Impact Promo Codes: वर्जन 2.1 प्रीव्यू पर आए 3 नए प्रोमो कोड्स, दिलाएंगे फ्री रिवॉर्ड

Promo Code: NB6VKHQWVANZ

Reward: 100 Primogems + 5 Hero’s Wits

Promo Code: BSNUJGQFUTPM

Reward: 100 Primogems + 50,000 Mora

कैसे इस्तेमाल करने हैं प्रोमो कोड्स

Genshin Impact में प्रोमो कोड्स को इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं। पहला तरीके में आपको Genshin Impact गेम को अपने मोबाइल, PC या प्लेस्टेशन पर खोलकर प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको Settings में जाकर Account में जाना होगा। यहां आपको Redeem Now ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और फिर सामने दिए गए बॉक्स में प्रोमो कोड को डालकर Exchange बटन को दबाना होगा।

दूसरे तरीके में आपको genshin।mihoyo।com/en/gift वेबसाइट पर जाना होगा। यहां पर आपको अपनी miHoYo ID के साथ लॉग इन करना होगा। लॉग इन करने के बाद आपको अपने गेम का सर्वर सेलेक्ट करना होगा और फिर नीचे दिए गए बॉक्स में प्रोमो कोड को डालना होगा। इसके बाद आपको Exchange बटन दबाना होगा।

इन दोनों तरीकों से प्रोमो कोड को रिडीम करने के बाद आपको Genshin Impact को अपने डिवाइस पर खोलना होगा और मेल सेक्शन में जाना होगा। यहां पर आपको फ्री रिवॉर्ड मिल जाएंगे। आप आसानी के लिए नीचे दिए गए Claim All बटन को दबाकर सभी रिवार्ड्स को कलेक्ट कर सकते हैं।