Genshin Impact v3.0 के साथ गेम में नया Sumeru रीजन जोड़ा गया है। अब इस अपडेट का दूसरा फेज शुरू होने वाला है, जिसके साथ गेम में दो नए कैरेक्टर विश बैनर और एक नया वेपन बैनर जोड़ा जाएगा।

Genshin Impact Summer Fantasia की शुरुआत 9 सितंबर 2022 को शाम 6 बजे हो रही है। यह गेम में 27 सितंबर तक लाइव रहेगा। इस दौरान आपको दो 5-स्टार कैरेक्टर्स और तीन 4-स्टार कैरेक्टर्स हासिल करने का मौका मिलेगा। इन कैरेक्टर्स में नई कैरेक्टर Dori भी शामिल होगी। आइए इस बारे में डिटेल में जानते हैं।

Genshin Impact v3.0: Ganyu, Kokomi

Genshin Impact v3.0 के पहले फेज में दो कैरेक्टर बैनर और एक वेपन बैनर दिया गया था। इसके तहत प्लेयर्स को नए 5-स्टार Dendro कैरेक्टर Tighnari समेत गेम के सबसे ताकतवर शील्ड कैरेक्टर Zhongli (Geo) को हासिल करने का मौका दिया गया था। अब Genshin Impact v3.0 के दूसरे फेज में प्लेयर्स को Sangonomiya Kokomi (Hydro) और Ganyu (Cryo) कैरेक्टर्स हासिल करने का मौका दिया जाएगा।

Event Wish “Drifting Luminescence” – Boosted Drop Rate for “Pearl of Wisdom” Sangonomiya Kokomi (Hydro)! 〓Event Wish Duration〓

2022/09/09 18:00:00 – 2022/09/27 14:59:59#GenshinImpact #SangonomiyaKokomi pic.twitter.com/p0whPb6UKI — Genshin Impact (@GenshinImpact) September 8, 2022

Kokomi के Drifting Luminescence बैनर पर Dori, Xingxiu और Sucrose जैसे 4-स्टार कैरेक्टर्स भी मौजूद हैं। इसी तरह Ganyu के Adrfit in the Harbor बैनर पर भी यही तीनों 4-स्टार फीचर्ड हैं।

Event Wish “Adrift in the Harbor” – Boosted Drop Rate for “Plenilune Gaze” Ganyu (Cryo)! 〓Event Wish Duration〓

2022/09/09 18:00:00–2022/09/27 14:59:59#GenshinImpact #Ganyu pic.twitter.com/cN0jq2tFGf — Genshin Impact (@GenshinImpact) September 8, 2022

Genshin Impact v3.0 में Epitome Invocation नाम का वेपन बैनर भी आएगा। यहां पर फीचर्ड 5-स्टार वेपन्स में Moonglow (Catalyst) और Amo’s Bow (Bow) हैं। इसके साथ इस बैनर में Sacrificial Sword (Sword), Favounious Greatsword (Claymore), Dragon’s Bane (Polearm), Eyes of Perception (Catalyst) और Rust (Bow) जैसे दूसरे पॉपुलर 4-स्टार वेपन भी मौजूद रहेंगे।

Event Wish “Epitome Invocation” – Boosted Drop Rate for Everlasting Moonglow (Catalyst) and Amos’ Bow (Bow)! 〓Event Wish Duration〓

2022/09/09 18:00:00–2022/09/27 14:59:59#GenshinImpact pic.twitter.com/9XtTNindm9 — Genshin Impact (@GenshinImpact) September 8, 2022

इन कैरेक्टर विश बैनर के साथ गेम में इन नए कैरेक्टर्स को ट्राई करने का भी मौका मिलेगा। इसके साथ ही गेम में 15 सितंबर को Tablet Analytics इवेंट भी जोड़ा जाएगा। यह गेम में 26 सितंबर तक लाइव रहेगा। यहां पर प्लेयर्स को Primogems, Hero’s Wit, Furnishing और Talent Level-Up Materials भी मिलेंगे।