Genshin Impact version 2.0 अपडेट के साथ गेम में एक नया Inazuma रीजन जोड़ा गया है। इस रीजन में Thunder Sojourn पहला इवेंट है। इसी इवेंट में स्पेसिफिक टास्क पूरे करके प्लेयर्स Beidou कैरेक्टर को फ्री में पा सकते हैं। इस इवेंट में 4 एक्ट हैं जिनमें अलग-अलग चैलेंज और एनिमी हैं। आइए इस इवेंट के बारे में डिटेल में जानते हैं और देखते हैं कि प्लेयर्स को किस तरह Beidou कैरेक्टर मिलेगा। Also Read - Genshin Impact Version 2.0: नए रीजन Inazuma पहुंचने के लिए करना होगा ये काम

Genshin Impact में Inazuma रीजन के साथ कई सारे नए मैकेनिज्म जुड़े हैं। अगर प्लेयर्स को इन्हें समझने में दिक्कत हो रही है तो Thunder Sojourn इवेंट इन्हें समझने में आपकी मदद करेगा। इवेंट के हर एक्ट में एक नया मैकेनिज्म है जिसे प्लेयर्स आराम से समझ सकते हैं। Also Read - Genshin Impact - Thousand Questions with Paimon Quiz का आखिरी दिन, जानिए 100 सवालों के सही जवाब

“Thunder Sojourn” Event: Take part and exchange for “Uncrowned Lord of the Ocean” Beidou (Electro)! Also Read - PUBG Mobile ने एक महीने में कमाए 1800 करोड़ रुपए, बन गया दुनिया का दूसरा Top Grossing Mobile Game

During the event, complete challenges across Inazuma to obtain Thunder Pellets and Thunder Crystals. #GenshinImpact pic.twitter.com/CKZsFVo3II

— Genshin Impact (@GenshinImpact) July 20, 2021